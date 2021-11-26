特斯拉上海廠將投資近2億美元擴建 進一步提升產能

圖為位於上海自貿試驗區臨港新片區的特斯拉上海超級工廠。新華社

據中新社報導，特斯拉 正在對上海超級工廠項目（一期）第二階段的產線優化項目進行環評公示，項目總投資 達人民幣12億元（約1.9億美元），預計12月動工，最快在2022年4月完工。

特斯拉在環評報告中稱，該項目為擴建項目，將在現有新車型生產區（即上海超級工廠一期第二階段B階段生產區域）內進行，生產車型較擴建前不發生變化，本次項目主要依託現有已建的生產設備，無新增生產設備。此次產線優化項目主要為衝壓車間、車身車間、塗裝車間、總裝車間以及物流操作中心的擴建。

特斯拉表示，該項目將通過增加工作時長、增加員工數量、提升物料周轉頻次實現產能提升。根據特斯拉估算，生產線優化項目建成後將增加4,000名員工，屆時全廠員工數量將達到1.9萬人。此外，特斯拉在環評報告中還透露，該公司已對項目完成碳足跡和碳排放核算。

目前，特斯拉上海超級工廠共有整車生產區、試驗區、零部件生產區及聯合廠房四大區域。截至今年第3季，特斯拉上海超級工廠每天可生產超過1,600輛Model Y和超過2,000輛的Model 3，並已經達成90%零部件本土化生產目標。

中新社指出，隨著產線優化項目建成，特斯拉上海工廠的產能可望進一步提升。

今年7月，特斯拉宣布，上海超級工廠已經全面轉型為特斯拉主要出口樞紐，除供應大陸本地市場，還大量出口Model 3、Model Y至亞太、歐洲等地。

在特斯拉2021年第3季度財報會議上，特斯拉表示，特斯拉上海超級工廠今年第3季共生產13.32萬輛汽車 ，其中出口量達到5萬9,579輛。