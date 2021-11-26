我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

防新變種病毒 美29日起限制南非和其他7國入境

WHO命名南非變種病毒為omicron 英暫停6國航班

特斯拉上海廠將投資近2億美元擴建 進一步提升產能

記者林則宏／即時報導
圖為位於上海自貿試驗區臨港新片區的特斯拉上海超級工廠。新華社
圖為位於上海自貿試驗區臨港新片區的特斯拉上海超級工廠。新華社

據中新社報導，特斯拉正在對上海超級工廠項目（一期）第二階段的產線優化項目進行環評公示，項目總投資達人民幣12億元（約1.9億美元），預計12月動工，最快在2022年4月完工。 　　

特斯拉在環評報告中稱，該項目為擴建項目，將在現有新車型生產區（即上海超級工廠一期第二階段B階段生產區域）內進行，生產車型較擴建前不發生變化，本次項目主要依託現有已建的生產設備，無新增生產設備。此次產線優化項目主要為衝壓車間、車身車間、塗裝車間、總裝車間以及物流操作中心的擴建。 　　

特斯拉表示，該項目將通過增加工作時長、增加員工數量、提升物料周轉頻次實現產能提升。根據特斯拉估算，生產線優化項目建成後將增加4,000名員工，屆時全廠員工數量將達到1.9萬人。此外，特斯拉在環評報告中還透露，該公司已對項目完成碳足跡和碳排放核算。 　　

目前，特斯拉上海超級工廠共有整車生產區、試驗區、零部件生產區及聯合廠房四大區域。截至今年第3季，特斯拉上海超級工廠每天可生產超過1,600輛Model Y和超過2,000輛的Model 3，並已經達成90%零部件本土化生產目標。

中新社指出，隨著產線優化項目建成，特斯拉上海工廠的產能可望進一步提升。 　　

今年7月，特斯拉宣布，上海超級工廠已經全面轉型為特斯拉主要出口樞紐，除供應大陸本地市場，還大量出口Model 3、Model Y至亞太、歐洲等地。 　　

在特斯拉2021年第3季度財報會議上，特斯拉表示，特斯拉上海超級工廠今年第3季共生產13.32萬輛汽車，其中出口量達到5萬9,579輛。

特斯拉 投資 汽車

上一則

梅斯稱「台灣共和國」 國台辦稱：將遭到堅決回擊

延伸閱讀

特斯拉傳加碼投資1.88億美元 擴大上海廠產能

特斯拉傳加碼投資1.88億美元 擴大上海廠產能
女股神：蘋果該收購特斯拉進軍無人車市場 還好沒成真

女股神：蘋果該收購特斯拉進軍無人車市場 還好沒成真
馬斯克再賣特斯拉股票 套現10.5億 售股10%承諾快達成

馬斯克再賣特斯拉股票 套現10.5億 售股10%承諾快達成
特斯拉蓋德州廠 猛砸300億

特斯拉蓋德州廠 猛砸300億

熱門新聞

兒媳穿著婚紗面帶笑容挽著婆婆出席婚禮現場，婆婆的站位表明了她已是兒媳的娘家人。（視頻截圖）

6年前子離世 兒媳婦堅生下遺腹子 6年後婆婆挽她送出嫁

2021-11-19 12:00
在這張聲稱是彭帥的近照裡，彭帥背後還有一張她與小熊維尼的合照，彭帥手中則拿著一隻功夫熊貓。由於小熊維尼和熊貓在中國都有特殊寓意，這張相片也因此引發許多網友的聯想。（截圖自沈詩瑋個人推特）

中國官媒發彭帥最新照片 被指「提油救火」惹更多質疑

2021-11-19 20:41
社交媒體流傳信息稱，四川省廣元市蒼溪縣一名24歲女網紅遇害。（取材自上游新聞）

不雅視頻惹禍？四川24歲網紅遭丈夫分屍 藏冰箱一周

2021-11-25 09:00
女子坐在4樓有意輕生。（視頻截圖）

揚州女被已婚老闆包養3年、打胎4次…如今卻要跳樓

2021-11-20 11:01
魏永康生前與女兒的合照。（取材自岳陽日報）

通宵寫軟體猝死？13歲上大學 「東方神童」隕落38歲亡

2021-11-19 07:00
中國國台辦發言人朱鳳蓮。記者賴錦宏/攝影

重罰遠東集團 國台辦：台商台企要與「台獨」畫清界限

2021-11-22 09:37

超人氣

更多 >
全美疫苗接種率最高的5州 新冠確診病例飆升

全美疫苗接種率最高的5州 新冠確診病例飆升
北加巴洛阿圖精品店遭數十人破窗 警迅速反應圍捕

北加巴洛阿圖精品店遭數十人破窗 警迅速反應圍捕
WHO命名南非變種病毒為omicron 英暫停6國航班

WHO命名南非變種病毒為omicron 英暫停6國航班
小室真子享受自由空氣 穿牛仔褲與老公閒逛紐約

小室真子享受自由空氣 穿牛仔褲與老公閒逛紐約
別再重播「甄嬛傳」了 李天柱忍無可忍說出真心話

別再重播「甄嬛傳」了 李天柱忍無可忍說出真心話