中國國台辦發言人朱鳳蓮。記者賴錦宏/攝影

針對來台訪問的美國 聯邦眾議員梅斯稱台灣 為「台灣共和國」,中國 國台辦發言人朱風蓮26日晚間表示,警告美國某些國會議員,任何損害中國主權完整的行為,都將遭到堅決回擊。

朱鳳蓮表示,中方警告美國某些國會議員,停止挑戰一個中國原則和中美三個聯合公報,停止打「台灣牌」,停止在台灣問題上滋事、玩火。台灣是中國不可分割的一部分,任何損害中國主權和領土完整的行為,都將遭到堅決回擊。

朱鳳蓮重申,民進黨當局和「獨」勢力勾連外部勢力謀「獨」的圖謀不會得逞。「跳得越高,摔得越狠」。

美國眾議員高野25日晚間率跨黨派的參眾議員團搭乘行政專機抵台,展開為期2天的訪問行程;同團的共和黨眾議員梅絲直接表示「剛剛落地在台灣共和國」,引發中國官媒《海峽衛視》節目「今日海峽」在臉書上直呼,「世界上沒有這個地方」。

梅絲一飛抵台灣後,隨即在推特、臉書分享照片,並表示「剛剛落地在台灣共和國」(Just touched down in the Republic of Taiwan),同時附上台、美國旗;雖然梅斯稍早已刪除推特照片,但仍保留臉書貼文。