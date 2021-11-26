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北京老人將達700萬 2035年邁重度老齡化社會

記者呂佳蓉／即時報導
圖為在北京景山公園內散步的老人。(中通社)
圖為在北京景山公園內散步的老人。(中通社)

中國北京市老年人口基數大，預計到「十四五」時期的末期，即2025年，北京市人口老齡化水準將達到24%，將從「輕度老齡化」邁入「中度老齡化」。到2035年老年人口將接近700萬，進入「重度老齡化」。

據北京日報報導，《北京市「十四五」時期老齡事業發展規劃》已在近日印發。

其中指出，北京市老年人口基數大，「十四五」時期北京市人口老齡化將呈加速發展態勢。「十三五」末期，北京市60歲以上常住老年人口429.9萬，較「十二五」末增加了63.7萬，預計「十四五」末老年人口將達517萬，較「十三五」末增加87萬。

預計到「十四五」末，北京市人口老齡化水準將達到24%，從輕度老齡化邁入中度老齡化。到2035年，老年人口接近700萬，人口老齡化水準將超過30%，進入重度老齡化。

規劃分析，高齡老年人比例將略有降低，80歲及以上的老年人口所占比例呈現小幅下降趨勢。但在「十四五」之後，隨著第一次生育高峰出生人口開始步入高齡，到2035年，高齡老年人口將突破100萬，社會撫養比持續增長，高齡化趨勢加速。

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