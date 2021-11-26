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騰訊遭監管 中國多家國企要求員工「慎用微信」

中央社／北京26日電
鑑於中國官方日前下令對騰訊旗下多款產品違規展開整治，中國多家國企要求員工謹慎使用微信，工作群組更應關閉並刪除。 （美聯社）
鑑於中國官方日前下令對騰訊旗下多款產品違規展開整治，中國多家國企要求員工謹慎使用微信，工作群組更應關閉並刪除。 （美聯社）

鑑於中國官方日前下令對騰訊旗下多款產品違規展開整治，包括中國移動、中國建設銀行和中國石油天然氣集團等至少9家國企日前要求員工謹慎使用微信，工作群組更應關閉並刪除。

微信是騰訊旗下兼具社交平台、資訊獲取及行動支付功能的重要網路平台，如今已成為中國民眾日常生活不可或缺的應用程式。

華爾街日報25日報導，包括上述3家企業在內的至少9家中國國企的主管級人員本周告訴員工，在微信上建立的任何工作群組「可能包含敏感信息，應當關閉並刪除」。

根據報導，這些主管級人員也要求員工，如果必須以微信進行與工作有關的溝通，要「謹慎使用」。然而，這些中國國企並沒有正式公布針對微信的任何安全擔憂。

報導提到，面對上述訊息，中國移動、中國建設銀行和中國石油天然氣集團尚未針對華爾街日報的查證，作出回應。

綜合中國媒體24日報導，中國工業和信息化部今年來展開的app「侵害用戶權益」專項整治中，騰訊旗下9款產品存在違規行為，共計4批次被公開通報，違反了2021年「信息通信業行風糾風」相關要求。

根據報導，中國工信部已對騰訊採取過渡性的行政指導措施，並要求騰訊對即將發布的app（應用程式）新產品，以及既有app產品的更新版本，上架前必須經工信部進行技術檢測，檢測合格後正常上架。

同時，中國工信部日前通知各app商店，騰訊必須獲得批准，才能更新現有app或推出任何新款app。

報導指出，騰訊對此回應，正持續升級app對用戶權益保護的各項措施，並配合監管部門進行正常的合規檢測。在此期間，用戶可正常下載使用app現行版本。

中國 微信 檢測

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