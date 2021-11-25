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香港拉警報 2入境旅客帶有「最新變種病毒」

編譯季晶晶／綜合外電
香港發現兩名入境旅客，攜有與最新B.1.1.529變種病毒基因排序十分相似的病毒。圖為香港機場。(歐新社)
香港發現兩名入境旅客，攜有與最新B.1.1.529變種病毒基因排序十分相似的病毒。圖為香港機場。(歐新社)

香港在入境旅客當中發現兩個病例，他們帶有在南非引發警報、目前稱為B.1.1.529的最新變種病毒

香港政府周四晚間發布聲明說，一名來自南非的旅客被發現帶有這種新變種病毒，另一個案例則是住在旅館接受隔離、房間在南非旅客對面的旅客，後者可能因為房間之間的空氣流動而感染。

在南非兩所大學負責基因測序機構的生物訊息學教授Tulio de Oliveira周四說，B.1.1.529攜有超乎尋常的大量突變，與先前的變異病毒株「明顯大不相同」。

南非衛生部長Joe Phaahla表示，這種變種病毒「令人嚴重憂心」。根據南非國家傳染病研究所（NICD）臨床微生物學家兼呼吸系統疾病負責人Anne von Gottberg，病毒學家迄今在該國發現將近100例與新變種病毒相關的病例。世界衛生組織（WHO）的官員已召開會議討論這種病毒。

南非鄰國波札那在接種過疫苗的人身上也發現這種新變種病毒。英國在當地時間周四晚間宣布，由於擔心B.1.1.529，將暫停允許來自南非和5個類近國家的航班。

香港是世上少數沒有爆發Delta變種病毒社區感染的地區之一，當局周四發表聲明說，住在與上述兩個病例相近房間的12人，正在政府檢疫中心接受14天強制隔離檢疫。

南非 變種病毒 香港

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