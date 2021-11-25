鼓勵生育 上海生育假增至60天 陝西最多可休342天

中國各地近來積極修法延長婦女產假，希望能提高生育率。圖為福建省婦產醫院。(中新社)

據上海《第一財經》報導，上海市人大常委會25日上午表決通過修訂「上海市人口與計劃生育 條例」，即日起，上海一對夫妻將可生育三名子女。此外，女方除可享受大陸國家規定的產假外，還可再享受的生育假，從原本的30天增至60天。

報導稱，修正後的前述「條例」還新增兩項條款，明確符合法律法規規定生育的夫妻，在其子女滿3周歲前，父母雙方每年都可享受育兒假各5天。育兒假期間的工資，按本人正常出勤應得的工資發給。

勞動法規定，「女職工生育享受不少於90天的產假」。亦即，上海婦女生育後產假加生育假將達150天。

日前公布的「中國 統計年鑒2021」顯示，2020年大陸全國人口出生率為8.52‰，首次跌破1%，創1978年以來新低。比起2019年，2020年大陸全國人口凈增204萬人，而前一年增量還有467萬，2018年則增加530萬人。

大陸人口專家、廣東省人口發展研究院院長董玉整指出，中國大陸已經越來越接近於出生人口與死亡人口相交叉的邊緣。

為鼓勵生育，各地近來紛紛修法延長婦女生育假。河北日報報導，河北省人大常委會本月23日也修法，對符合法律法規規定生育第三個以上子女的，婦女產假由現行的60天延長為90天。此外，家中有3周歲以下嬰幼兒的父母雙方，每年可享受各10天的育兒假。

陜西省上個月底公布的「人口與計劃生育條例（修訂草案徵求意見稿）」更提出，職工合法生育子女的，在法定產假的基礎上增加產假60天；女職工參加孕前檢查的，在法定產假的基礎上增加產假10天；女職工生育三孩的，再給予半年「獎勵假」。

此外，合法生育的父母在子女1至3周歲期間，每年給予父母雙方各不低於30天的育兒假。

若該條例最終順利完成修訂，未來陝西婦女生育第3胎，產假最多將達342天。但地方政府不斷加碼婦女產假也引發民眾擔心：「陜西女生還能找到工作嗎？」