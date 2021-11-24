薄熙來岳母逝世 享年99歲 是否獲准奔喪受矚

重慶前市委書記薄熙來（中）夫婦會否獲批准奔喪，受到關注。(本報資料照片)

著名的中共八路軍女戰士、少將谷景生的夫人范承秀，23日下午5時17分在北京 逝世，享年99歲。范承秀是前中央政治局委員、重慶市委書記薄熙來岳母，在薄熙來落馬之後，她仍然致函稱讚愛婿「為重慶人民辦了很多好事實事。」在獄中的薄熙來夫婦會否獲批准奔喪，受到關注。

「紅色參考編輯部」網站報導，范承秀生於1922年，14歲就參加革命，當過八路軍戰士、游擊隊隊長，是抗戰時期太行山區著名的才女和婦女救國會幹部，也是谷景生的夫人。

1957年反右運動時，在北京市委黨校工作的范承秀為一些青年知識分子說話，被打成「右派」。谷景生時任國防部五院政委，負責航天科技發展，拒絕與妻子離婚。

谷景生和范承秀育有「五朵金花」，最小的女兒名叫谷開來，也就是薄熙來妻子。

薄熙來主政重慶期間，范承秀也居住重慶。2012年年初，重慶前公安 局長王立軍逃進美國 駐成都領事館，爆出谷開來殺死一名外國人，薄熙來落馬，谷開來也被捕。薄熙來後來被判終身監禁，谷開來判死緩。

多維新聞網引述港媒報導稱，網上後來爆出范承秀寫於2012年5月的兩封書信。其一是致函時任中央組織部部長李源潮，希望允許其面見當時被雙規的女婿薄熙來。信中說：「我已是90多歲的老人，是和他生活在一起，我非常想念他，雙規依法人身還是自由的」、「在我見馬克思之前能見見熙來一面，死而無憾了。」其二是寫給薄熙來，稱讚「這麼多年來，我親眼目睹你為了黨的事業，為了黨和廣大人民的利益，不辭辛苦，日夜操勞，為重慶人民辦了很多好事實事。」

目前，暫時不清楚在獄中的薄熙來夫婦會否獲批准奔喪。