我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

40年冤獄 被控殺3人 密蘇里州62歲非裔男獲釋

北韓學生偷看「魷魚遊戲」送5年勞改 走私者處死刑

薄熙來岳母逝世 享年99歲 是否獲准奔喪受矚

中國新聞組／北京25日電
重慶前市委書記薄熙來（中）夫婦會否獲批准奔喪，受到關注。(本報資料照片)
重慶前市委書記薄熙來（中）夫婦會否獲批准奔喪，受到關注。(本報資料照片)

著名的中共八路軍女戰士、少將谷景生的夫人范承秀，23日下午5時17分在北京逝世，享年99歲。范承秀是前中央政治局委員、重慶市委書記薄熙來岳母，在薄熙來落馬之後，她仍然致函稱讚愛婿「為重慶人民辦了很多好事實事。」在獄中的薄熙來夫婦會否獲批准奔喪，受到關注。

「紅色參考編輯部」網站報導，范承秀生於1922年，14歲就參加革命，當過八路軍戰士、游擊隊隊長，是抗戰時期太行山區著名的才女和婦女救國會幹部，也是谷景生的夫人。

1957年反右運動時，在北京市委黨校工作的范承秀為一些青年知識分子說話，被打成「右派」。谷景生時任國防部五院政委，負責航天科技發展，拒絕與妻子離婚。

谷景生和范承秀育有「五朵金花」，最小的女兒名叫谷開來，也就是薄熙來妻子。

薄熙來主政重慶期間，范承秀也居住重慶。2012年年初，重慶前公安局長王立軍逃進美國駐成都領事館，爆出谷開來殺死一名外國人，薄熙來落馬，谷開來也被捕。薄熙來後來被判終身監禁，谷開來判死緩。

多維新聞網引述港媒報導稱，網上後來爆出范承秀寫於2012年5月的兩封書信。其一是致函時任中央組織部部長李源潮，希望允許其面見當時被雙規的女婿薄熙來。信中說：「我已是90多歲的老人，是和他生活在一起，我非常想念他，雙規依法人身還是自由的」、「在我見馬克思之前能見見熙來一面，死而無憾了。」其二是寫給薄熙來，稱讚「這麼多年來，我親眼目睹你為了黨的事業，為了黨和廣大人民的利益，不辭辛苦，日夜操勞，為重慶人民辦了很多好事實事。」

目前，暫時不清楚在獄中的薄熙來夫婦會否獲批准奔喪。

北京 公安 美國

上一則

幫Dior拍宣傳照挨批「辱華」 攝影師陳漫：我熱愛祖國

延伸閱讀

乒乓外交2.0受矚 趙立堅：中美關係不能由冷戰主導

乒乓外交2.0受矚 趙立堅：中美關係不能由冷戰主導
新聞評論／明知160國禁用 蔡政府出賣人民也要進萊豬

新聞評論／明知160國禁用 蔡政府出賣人民也要進萊豬
中國擬課數據稅 劍指阿里、騰訊等網路平台巨頭

中國擬課數據稅 劍指阿里、騰訊等網路平台巨頭
拜登面臨苦戰 政策須讓人民有感

拜登面臨苦戰 政策須讓人民有感

熱門新聞

兒媳穿著婚紗面帶笑容挽著婆婆出席婚禮現場，婆婆的站位表明了她已是兒媳的娘家人。（視頻截圖）

6年前子離世 兒媳婦堅生下遺腹子 6年後婆婆挽她送出嫁

2021-11-19 12:00
在這張聲稱是彭帥的近照裡，彭帥背後還有一張她與小熊維尼的合照，彭帥手中則拿著一隻功夫熊貓。由於小熊維尼和熊貓在中國都有特殊寓意，這張相片也因此引發許多網友的聯想。（截圖自沈詩瑋個人推特）

中國官媒發彭帥最新照片 被指「提油救火」惹更多質疑

2021-11-19 20:41
魏永康生前與女兒的合照。（取材自岳陽日報）

通宵寫軟體猝死？13歲上大學 「東方神童」隕落38歲亡

2021-11-19 07:00
武漢21歲女生歐陽忻怡，7月簽署器官捐贈協議，沒料到10月罹癌。她死前不停指住眼睛，希望捐出眼角膜助人。（取材自微博）

武漢女大生罹罕癌 臨終前「拚命指眼睛」救了2人

2021-11-18 07:00
女子坐在4樓有意輕生。（視頻截圖）

揚州女被已婚老闆包養3年、打胎4次…如今卻要跳樓

2021-11-20 11:01
李園園從女兒霏兒6個月大時，便帶著她跑外送。（取材自紫牛新聞）

住在外賣箱的女孩長大了 站凳幫爸刷碗療癒300萬網友

2021-11-18 12:00

超人氣

更多 >
威州遊行慘案/ 9歲童不治 增至6死 首次過堂嫌不斷掉淚

威州遊行慘案/ 9歲童不治 增至6死 首次過堂嫌不斷掉淚
日「最辣公主」狂歡到凌晨2時 皇室管不動 隨扈慌張追

日「最辣公主」狂歡到凌晨2時 皇室管不動 隨扈慌張追
砍室友數十刀奪命…紐約華男林賽春認誤殺 面臨25年監禁

砍室友數十刀奪命…紐約華男林賽春認誤殺 面臨25年監禁
為何某些城市頻傳砸搶案？安全專家：原因非關疫情

為何某些城市頻傳砸搶案？安全專家：原因非關疫情
美國1元商店走入歷史 漲至$1.25 結束35年低價

美國1元商店走入歷史 漲至$1.25 結束35年低價