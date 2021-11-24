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幫Dior拍宣傳照挨批「辱華」 攝影師陳漫：我熱愛祖國

編譯徐榆涵／即時報導
法國精品時裝品牌「迪奧」請來中國知名攝影師陳漫（右圖）拍攝宣傳照（左圖），結果引來中國網友撻伐。(取材自微博)
法國精品時裝品牌「迪奧」請來中國知名攝影師陳漫（右圖）拍攝宣傳照（左圖），結果引來中國網友撻伐。(取材自微博)

中國知名攝影師陳漫日前為法國精品時裝品牌「迪奧」（Dior）拍攝宣傳照，但照片中的模特兒雙眼狹小、滿臉雀斑、還戴著又尖又長的黑色護甲套，詭異照片引來中國網友砲轟，對此，陳漫23日在微博發文道歉，自稱「深深熱愛著祖國」。

陳漫表示，「很抱歉現在才站出來。這些天我認真看了盡可能多的每一條指正，看到了大家對過往作品的批評。我深深反思，為當時的稚拙無知而自責。我想我還是一定要正式向大家道歉。」

陳漫聲稱，「我是一個土生土長的中國人，我深深地熱愛著我們的祖國。我也深知作為一名文藝工作者，應當肩負起記錄和傳遞中華民族文化的使命，用自己的作品展現出中國美，這也是我一直在堅持著並想為之努力的目標。我早期藝術觀尚未成型，參加展覽時對策展概念也不甚了解，使得當時的作品欠缺思考。」

她接著說：「我感到非常自責並再次鄭重道歉。現在已經深刻意識到，任何時候都不能忽略創作的嚴肅性和視角的全面性。我已下架各平台相關內容，避免再次給大家帶來傷害，同時也將多加鑽研相關的歷史，多參加相關的組織活動，加強自己的思想意識。」

迪奧官方微博也發文指出，已刪除刪除該作品在迪奧官方線上及線下的相關內容，強調「迪奧一如既往地尊重中國人民情感......如果發生任何錯誤，一定虛心聽取意見並及時糾正」，並補充說陳漫女士的攝影作品是其參與的迪奧藝術項目作品之一，並非迪奧商業廣告。

中國 攝影 微博

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