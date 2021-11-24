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補貼降低在即 中國特斯拉再漲價

記者林宸誼╱即時報導
電動車大廠特斯拉。（美聯社）
電動車大廠特斯拉。（美聯社）

2022年中國新能源乘用車補貼降低在即，特斯拉率先漲價，根據中國特斯拉官方網站，Model 3後輪驅動版定價由人民幣25.09萬元上漲至25.56萬元（約4萬美元）；Model Y後輪驅動版由人民幣27.6萬元上漲至人民幣28.07萬元（約4.4萬美元），兩款車型均漲價人民幣4 ,752元（約744美元），配置不變。

不過，漲價消息似乎並未影響消費者的購車熱情，24日下午位於上海的兩家特斯拉門市，雖並非節假日，前來門市看車的顧客依舊為數不少，其中一家門市由於諮詢人數較多，還有幾位顧客在休息區排隊等候銷售人員接待。

一位門市銷售人員表示，這次漲價是2022年新能源汽車補貼下降造成，目前購買Model Y所享受的政府補貼為人民幣11, 088元，而先前則為人民幣15, 840元。

新能源補貼下降30%的政策，將從2022年才開始執行，但銷售人員指出，由於車輛供不應求，現在下單的話，車輛將在2022年初才交車，屆時才要開票、上牌，所以只能按照新的標準享受補貼，「如果前面有顧客取消訂單，或者其它因素導致你可以在2021年提到車，那依舊是可以按照今天漲價前的價格購買。不過這得需要極好的運氣。」

這名銷售人員還表示，門市今天客流沒什麼變化，已經接待了十幾波顧客了，不少客戶其實根本不知道漲價的事情，看了滿意就付訂金，如果關注特斯拉每月的銷量就會知道，顧客基本不會受到價格波動的影響的。

在此之前，特斯拉2021年在中國市場至少已有過6次調價，就在19日，Model 3後輪驅動版售價剛上漲人民幣1.5萬元至人民幣25.09萬元，續航從原先的468公里提高至556公里，加速則由5.6秒降至6.1秒。也就是說，本月以來，Model 3漲價幅度已接近人民幣2萬元。

除這次漲價是政府補貼取消造成，之前的幾次漲價均是跟隨原材料成本而波動。

北方工業大學汽車創新中心研究員張翔指出，在中國市場，僅有特斯拉一家車企敢於直接漲價，這主要源於特斯拉極強的市場競爭力，一方面特斯拉在超充站、儲能電池等基礎設施方面的建設超前，已形成較為完備的生態。

另一方面，特斯拉作為國際品牌，相較於小鵬汽車等境內品牌，在品牌上還是更具吸引力。

張翔認為，別的車企包括蔚來、小鵬等，應該是不敢直接漲價，如果沒有像特斯拉這樣強大的品牌力，漲價是一種直接削弱車企市場競爭力的行為，其它造車新勢力可能將成本轉嫁到下一代的新車型上。

中國財政部等四部門於2020年4月發布的「關於完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知」，2022年新能源汽車推廣應用財政補貼標準將在2021年基礎上下降30%。平安證券計算，符合補貼標準的新能源車所獲補貼將基於不同續航里程、不同動力類型，有人民幣2,040元到5,400元的降幅。

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