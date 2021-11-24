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再被監管整治？騰訊回應暫停更新因配合監管檢測

記者林汪靜／即時報導
中國再對騰訊監管整治，傳出24日旗下所有App將暫停版本更新，對此騰訊回應，正持續升級APP對用戶權益保護的各項措施，並配合監管部門進行正常的合規檢測。（路透）
中國再對騰訊監管整治，傳出24日旗下所有App將暫停版本更新，對此騰訊回應，正持續升級APP對用戶權益保護的各項措施，並配合監管部門進行正常的合規檢測。（路透）

中國再對騰訊監管整治，傳出24日旗下所有App將暫停版本更新，對此騰訊回應，正持續升級APP對用戶權益保護的各項措施，並配合監管部門進行正常的合規檢測。據了解，中國工信部對騰訊採取過渡性的行政指導，要求對於即將發布的App新產品，以及既有App產品的更新版本，上架前需經檢測，合格後方能正常上架。

澎湃新聞報導，騰訊回應，正持續升級App對用戶權益保護的各項措施，並配合監管部門進行正常的合規檢測，在此期間，用戶可正常下載使用App現有版本。

央視新聞報導，中國工信部指出，對騰訊公司採取過渡性的行政指導措施，要求對於即將發布的App新產品，以及既有App產品的更新版本，上架前需經工信部安排技術檢測，檢測合格後正常上架。

央視新聞指出，今年以來，在中國工信部開展的App侵害用戶權益專項整治中，騰訊旗下9款產品存在違規行為，共計四批次被公開通報，違反了2021年資訊通訊業行風糾風相關要求。

中國工信部本月初通報稱，針對用戶反映強烈的App超過範圍、高頻率索取權限，非服務場景必需收集用戶個人資料等違規行為檢查，發現騰訊新聞、QQ音樂、小紅書等共38款中國App存在問題，要求在9日前完成整改。

今年以來，中國工信部加大對App侵害用戶權益的整治力度，重拳整治了App違規調用通信紀錄、位置資料以及彈窗訊息騷擾用戶等問題。

App 中國 檢測

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