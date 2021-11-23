瞬間改善人口老化？中國突然多出1200萬年輕人口

先前的一胎化政策，是造成中國官方人口統計大量漏算年輕人口的原因之一。（美聯社）

中國 突然多出約1200萬的青年與兒少年輕人口，數量之多相於歐洲國家比利時現在的全國人口。彭博新聞說，「漏算」的部分原因是中國之前嚴格的一胎化政策。

中國政府最新公布的統計年鑑，顯示2000年到2010年出生的人口為1億7250萬人，但2010年時的人口普查 資料卻紀錄這個年齡段的人口是1億6090萬人，等於最新的數據多了1160萬人。

彭博指出，造成如此大的落差，可能是一些家長不替小孩辦出生登記，以避免因違反一胎化政策而被處罰。中國直到2016年才開始允許夫妻生養第二個小孩。

獨立的人口統計學者He Yafu對彭博說，一胎化政策下，生育超過一名子女配額的父母，不會去正式通報一個以上的新生兒，等到孩子六歲需要登記入小學就讀時，人才會出現在統計數字裡。

這些後來才登記的孩子當中，57%為女孩。可見一部分的情況是，家庭生下女孩後想再試試生個男孩，而不去報女兒的出生。

彭博說，修正數據差這麼多，凸顯了要正確計算中國人口的困難。2011年到2017年的出生率在最新的年鑑裡也做了修正，可見少算、漏算的情況仍在發生。所幸北京 當局現已完全不再限制生育數，未來這類因刻意隱瞞而產生的差異可望縮小。