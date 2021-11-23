中國開罰遠東集團 國台辦：已追稅約4.74億

中國國台辦發言人朱鳳蓮。（記者賴錦宏／攝影）

針對遠東集團在上海等五省市的化纖、紡織、水泥等企業被中國 重罰，中國國台辦發言人朱鳳蓮表示，遠東集團涉事企業存在一系列違法違規事實，罰款和追稅4.74億元人民幣（約2783萬美元）並收回閒置建設用地，完全是按「法定程序」。

朱鳳蓮24日在國台辦例行記者會上表示，近期，上海、江蘇、江西、湖北、四川等五省市有關執法部門開展執法檢查，發現台灣 遠東集團在當地投資 的化纖紡織、水泥企業在環保、土地利用、員工職業健康、安全生產及消防、稅務、產品質量等方面存在一系列違法違規行為。中國有關執法部門堅持以事實為依據、以法律為準繩，依照中國有關法律法規和程序，對涉事企業進行了處罰。

她表示，初步了解，現已處以罰款及追繳稅款約4.74億元人民幣，並收回其中一家企業的閒置建設用地。「查處工作仍在進行中」。相關企業違法違規情況與予以處罰的法律依據均按照法定程序公布在相關執法部門網站上，可查詢了解。

不允許一邊中國賺錢 一邊當台獨金主

朱鳳蓮並指，依法打擊「台獨」頑固分子及其關聯企業和金主，根本目的是維護台海和平穩定和兩岸同胞切身利益。中方鼓勵支持兩岸正常經貿往來，依法保障台胞台企的合法權益，但絕不允許任何人、任何企業一邊在中國賺錢，一邊給「台獨」頑固分子充當金主提供金援。對「台獨」頑固分子關聯企業和金主，中方依法採取必要措施予以嚴懲。

有記者問：「在台灣選舉中，台灣企業藍綠都押寶是目前政治生態的常態，並不代表企業主的政治傾向。遠東集團被中國依法查處是否會造成台商寒蟬效應，影響兩岸經濟融合和擴大兩岸經濟交流合作？」

朱鳳蓮表示，中方歡迎和支持台胞台企來中國投資發展、依法保障台胞台企正當權益的立場和態度沒有改變，願意率先與台胞台企分享中國發展的機遇，為台胞台企提供更多同等待遇，持續深化兩岸融合發展，更多造福兩岸同胞。希望台胞台企明辨是非，站穩立場，與「台獨」分裂勢力劃清界限，以實際行動維護和推動兩岸關係和平發展。

針對陸委會稱，中國此舉是恫嚇台商，並會提出「反制措施」。朱鳳蓮表示，中方密切關注有關動向。中國方面依法對極少數「台獨」頑固分子實施懲戒，態度明確、立場堅定。台灣一些勢力公然為「台獨」分子撐腰張目，必然遭到應有打擊。任何人、任何勢力都不要低估中方捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。

針對政治獻金金主是否有更明確的界定？朱鳳蓮表示，絕不允許台企一邊在中國賺錢，一邊在台灣支持「台獨」、破壞兩岸關係，幹「吃飯砸鍋」的事。這一態度是明確的、一貫的。在中國有投資的台灣企業對此心知肚明，相信這些企業的負責人對該不該捐助「台獨」頑固分子是有清醒認識的。

此舉是否逼迫台胞「選邊站」？朱鳳蓮表示，是否堅持一個中國原則和九二共識，反對還是支持「台獨」分裂，本來就沒有任何模糊的空間。中方真誠希望所有台灣同胞，像珍視自己的眼睛一樣珍視和平，像追求人生的幸福一樣追求統一，積極參與到推進和平統一的正義事業中來。