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生鏽舊胃腸鏡走私中國 流入15省市數百家醫院

中央社北京23日電

中國福州海關日前查獲自日本走私入境、且已鏽跡斑斑的418具二手胃腸鏡。目前得知，這一犯罪集團自日本走私二手胃腸鏡達3年半，且已流入上海等15個省區市的數百家醫院。

根據報導，由於這些走私進口的二手胃腸鏡經常出現故障，走私集團還專門設立了維修廠提供檢修。而福州海關官員表示，這個走私集團販售的二手胃腸鏡「完全達不到國家技術指標」，也未經過衛生檢驗檢疫，對患者會造成極大的健康傷害。

綜合央視及香港01報導，福州海關緝私局日前查獲的418具二手胃腸鏡，總價值仍超過人民幣2000萬元（下同，約313萬美元），並有13人被捕。

根據報導，這個走私集團自2018年4月起，就陸續向兩家日本業者訂購二手胃腸鏡等舊醫療器材，再將這些器材經香港走私運入中國。3年半以來，走私集團已將這些二手胃腸鏡，銷往上海、福建、江西等15個省區市的數百家民營醫院銷售牟利。

報導指出，這個走私集團的根據地，隱藏在福建省莆田市一個社區內，倉庫裡有許多胃腸鏡設備的零組件。海關人員打開紙箱，發現裡面的鏡管有明顯使用過的痕跡，雖然外包裝都很新，看起來像新產品一樣，但裡面的胃腸鏡上卻鏽跡斑斑。

報導更提到，這些走私的二手胃腸鏡因為經常出現故障，走私集團還專門成立了一個維修廠。但海關人員形容，這個維修廠的環境「髒、亂、差」，零部件堆滿在地。

一名被捕嫌犯更供稱，如果走私進口的胃腸鏡同時有2具發生故障，他們會把2具拚裝成1具維修。

報導引述福州海關緝私局莆田分局副局長林和平指出，走私集團以每具僅人民幣2、3萬元低價買入二手胃腸鏡，卻以超過10萬元轉手賣出，牟取暴利。

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