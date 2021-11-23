北京大學成立4研究中心 全以習近平思想為名

北京大學。（取自北京大學官網）

中共19屆六中全會甫結束，北京 大學昨天一口氣新成立4個以習近平 思想為名的研究中心，校方稱這是北大進一步學習貫徹習思想的重要舉措。

根據北京大學新聞網，北京大學習近平新時代中國 特色社會主義思想研究院習近平經濟思想研究中心、習近平法治思想研究中心、習近平外交思想研究中心、習近平生態文明思想研究中心22日在校內舉行成立儀式。

中共19屆六中全會11日通過「中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議」，其中稱，「習近平新時代中國特色社會主義思想是當代中國馬克思主義、21世紀馬克思主義，是中華文化和中國精神的時代精華，實現了馬克思主義中國化新的飛躍。」

北京大學黨委書記、習近平新時代中國特色社會主義思想研究院理事長邱水平說，這4個新研究中心的成立，是在中共19屆六中全會「勝利召開」之後，北大進一步學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想（習思想）、繼續推進馬克思主義中國化、服務黨的理論創新工作的重要舉措。

他並表示，要以北京大學成立這4個研究中心為契機，「深刻領會『兩個確立』、堅決做到『兩個維護』，更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍」，努力把習近平新時代中國特色社會主義思想研究院建成研究闡釋習思想的學術重鎮。

2017年10月，中共總書記習近平提出「新時代中國特色社會主義思想」；2018年3月，中共修憲，「習近平新時代中國特色社會主義思想」被寫入「憲法」，與「習思想」有關的宣傳工作持續展開。

北京大學習近平新時代中國特色社會主義思想研究院在2018年1月成立，是第一批以此為名成立的研究院或研究中心之一。

習思想的研究中心不只存在於學術機構，2020年7月，中國外交部依托中國國際問題研究院設立「習近平外交思想研究中心」；2021年6月，中國法學會成立「習近平法治思想研究中心」；7月，國家發改委成立「習近平經濟思想研究中心」，生態環境部成立「習近平生態文明思想研究中心」。