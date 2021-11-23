遠東遭查處 新華社官媒公眾號：「第一塊石頭」落地了

遠東集團董事長徐旭東。(本報系資料照片)

台灣 遠東集團在中國投資 的化纖紡織、水泥企業，因在環保、土地利用等方面違法違規，遭到罰款及限期整改。中國國台辦還表態稱，絕不允許支持「台獨」的人在中國賺錢。具新華社背景的微信公眾號「牛彈琴」刊文解讀稱，遠東集團被查，就是一個重磅信號，中國說到做到，還稱「第一塊石頭落地了」。

針對遠東案，「牛彈琴」刊文提出十點解讀。

一，「吃飯砸鍋」，中國不答應。一邊想在中國賺錢，一邊暗中支持台獨，這樣的兩手，以後行不通了。

二，台灣遠東集團被查，就是一個重磅信號。中國說到做到。

三，此前的11月5日，國台辦就宣布，將對蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮等極少數台獨頑固分子實施懲戒，禁止其本人及家屬進入中國和港澳，限制其關聯機構與中國有關組織、個人進行合作，絕不允許其關聯企業和金主在中國謀利，以及採取其它必要的懲戒措施。「現在，第一塊石頭落地了。」

四，遠東集團也根本經不起查，果然一查一堆問題，據報導，相關企業除了整改、收回閒置土地外，還被罰款3650萬元人民幣。

五，這還只是遠東集團的化纖紡織、水泥廠，該集團在中國還有其他很多產業呢，也經得起查嗎？

六，這次清查不是孤立的隨機行為，上海、江蘇、江西、湖北、四川，五省市同時查，有這樣的巧合嗎？大家可知道分量。

七，依法懲戒。中國歡迎台商來中國投資發展，依法保障他們合法權益，但台商來中國賺錢的一條紅線，就是絕不允許支持台獨。這也是法律的要求。

八，遠東集團是第一個反面例子，這更是一次警示震懾教育，其他台企，要想來中國賺錢，那就必須跟台獨劃清界限。

九，既然已經出手，以後就不會再客氣。台獨分子及其關聯企業、金主，都將付出重大代價，對付他們，中國有的是辦法。

十，台獨死路一條，不信，大家走著瞧。