「誰逼我們看盜版」人人影視主謀判3年 中網友一面倒同情

「人人影視字幕組」侵權案一審宣判。（取材自財新網）

「人人影視字幕組」今年2月因侵犯影視作品著作權被查處，14名成員被捕，被指非法牟利金額上千萬（人民幣，下同，約156.6萬美元）。上海市第三中級法院昨一審開庭審理，被告兼主犯梁永平犯「侵犯著作權罪」，判囚三年半，罰款150萬，沒收已扣押的、與犯罪有關的財物。

香港明報報導，「人人影視字幕組」昨表示，人人影視App「可以刪除了」，不可能再恢復或重啟。目前網站仍能登入，但只有字幕可下載。

報導稱，雖然網站涉及侵權爭議，不過網友昨對人人影視案幾乎是一面倒同情，稱既然打擊盜版 ，為何不放開正版引進渠道？「是什麼逼得我們看盜版呢？我們要看的不是閹割的劇情，不是很明白為什麼21世紀還有文化封鎖的存在」。網友感慨人人影視是「為愛發電」、 「都快4年了，才這點毛利」、「人人為我，我卻幫不了人人」、「如果人人有罪，那麼人人有罪」、「為他悲哀，為我們悲哀」、「好憂傷，人人字幕組是我最早接觸美劇 的途徑」。

據法院通報，自2018年起，梁永平先後成立武漢 鏈世界科技有限公司、武漢快譯星科技有限公司，指使王某航請人開發「人人影視字幕組」網站及Android、IOS等客戶端；又從境外網站下載未經授權的影視作品，翻譯、製作、上傳至服務器，供客戶觀看和下載。

通報稱，案件涉及3萬2824部未授權影視作品，以及683萬名會員。梁永平收取會員費、指使他人收取廣告費、對外銷售有未授權影視作品的移動硬盤。自2018年1月起，非法經營額總計1200多萬。法院考慮到梁自願認罪認罰，並預繳部分罰金，決定從輕處罰。

據介紹，人人影視前身是2003年創立的YYeTs（YY指人人，eTs是English TV Shows）字幕組，由網路翻譯愛好者組成，專事譯製海外影視字幕，對外宣稱為非商業性組織。2006年，YYeTs從YY影音獨立，建立YYeTs美劇論壇，一年後更名為人人影視，逐漸成為中國最知名的字幕組網站之一。