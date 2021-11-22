我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山名店連3天遭「集體洗劫」新法讓加州變竊盜天堂？

威州遊行慘案／聖誕鈴聲中濺血 小孩被撞飛 老人被撞死

「誰逼我們看盜版」人人影視主謀判3年 中網友一面倒同情

中國新聞組／北京23日電
「人人影視字幕組」侵權案一審宣判。（取材自財新網）
「人人影視字幕組」侵權案一審宣判。（取材自財新網）

「人人影視字幕組」今年2月因侵犯影視作品著作權被查處，14名成員被捕，被指非法牟利金額上千萬（人民幣，下同，約156.6萬美元）。上海市第三中級法院昨一審開庭審理，被告兼主犯梁永平犯「侵犯著作權罪」，判囚三年半，罰款150萬，沒收已扣押的、與犯罪有關的財物。

香港明報報導，「人人影視字幕組」昨表示，人人影視App「可以刪除了」，不可能再恢復或重啟。目前網站仍能登入，但只有字幕可下載。

報導稱，雖然網站涉及侵權爭議，不過網友昨對人人影視案幾乎是一面倒同情，稱既然打擊盜版，為何不放開正版引進渠道？「是什麼逼得我們看盜版呢？我們要看的不是閹割的劇情，不是很明白為什麼21世紀還有文化封鎖的存在」。網友感慨人人影視是「為愛發電」、 「都快4年了，才這點毛利」、「人人為我，我卻幫不了人人」、「如果人人有罪，那麼人人有罪」、「為他悲哀，為我們悲哀」、「好憂傷，人人字幕組是我最早接觸美劇的途徑」。

據法院通報，自2018年起，梁永平先後成立武漢鏈世界科技有限公司、武漢快譯星科技有限公司，指使王某航請人開發「人人影視字幕組」網站及Android、IOS等客戶端；又從境外網站下載未經授權的影視作品，翻譯、製作、上傳至服務器，供客戶觀看和下載。

通報稱，案件涉及3萬2824部未授權影視作品，以及683萬名會員。梁永平收取會員費、指使他人收取廣告費、對外銷售有未授權影視作品的移動硬盤。自2018年1月起，非法經營額總計1200多萬。法院考慮到梁自願認罪認罰，並預繳部分罰金，決定從輕處罰。

據介紹，人人影視前身是2003年創立的YYeTs（YY指人人，eTs是English TV Shows）字幕組，由網路翻譯愛好者組成，專事譯製海外影視字幕，對外宣稱為非商業性組織。2006年，YYeTs從YY影音獨立，建立YYeTs美劇論壇，一年後更名為人人影視，逐漸成為中國最知名的字幕組網站之一。

美劇 盜版 武漢

上一則

豆腐渣工程？江西南昌6層樓公寓突坍塌 已釀4死

下一則

沃爾瑪中國首家門市將熄燈 近6年關超過80家

延伸閱讀

遠嫁加拿大9年 張玉華宣布離婚：沒隱退

遠嫁加拿大9年 張玉華宣布離婚：沒隱退
鄰居遛狗不牽繩起紛爭 武漢女「拿命控告」竟這樣做

鄰居遛狗不牽繩起紛爭 武漢女「拿命控告」竟這樣做
武漢之後最嚴重 中國：本輪疫情進入掃尾階段

武漢之後最嚴重 中國：本輪疫情進入掃尾階段
病毒演化權威：新冠首位病患為武漢小販

病毒演化權威：新冠首位病患為武漢小販

熱門新聞

兒媳穿著婚紗面帶笑容挽著婆婆出席婚禮現場，婆婆的站位表明了她已是兒媳的娘家人。（視頻截圖）

6年前子離世 兒媳婦堅生下遺腹子 6年後婆婆挽她送出嫁

2021-11-19 12:00
黃明志（右）新歌「牆外」邀中國歌手小花合唱。（圖：亞洲通文創提供）

又來酸中 黃明志同中國歌手合唱「牆外」 看哭百萬粉絲

2021-11-15 12:00
許國俊被遣返畫面。（取材自中央紀委國家監委網站）

「覺得美不會抓我」中國巨貪行長逃美20年 隱身中餐館

2021-11-14 23:51
在這張聲稱是彭帥的近照裡，彭帥背後還有一張她與小熊維尼的合照，彭帥手中則拿著一隻功夫熊貓。由於小熊維尼和熊貓在中國都有特殊寓意，這張相片也因此引發許多網友的聯想。（截圖自沈詩瑋個人推特）

中國官媒發彭帥最新照片 被指「提油救火」惹更多質疑

2021-11-19 20:41
魏永康生前與女兒的合照。（取材自岳陽日報）

通宵寫軟體猝死？13歲上大學 「東方神童」隕落38歲亡

2021-11-19 07:00
武漢21歲女生歐陽忻怡，7月簽署器官捐贈協議，沒料到10月罹癌。她死前不停指住眼睛，希望捐出眼角膜助人。（取材自微博）

武漢女大生罹罕癌 臨終前「拚命指眼睛」救了2人

2021-11-18 07:00

超人氣

更多 >
威州聖誕遊行 紅色休旅車衝撞人群 已致5死逾40傷

威州聖誕遊行 紅色休旅車衝撞人群 已致5死逾40傷
傳汪小菲已另結新歡 女方身家背景全遭起底

傳汪小菲已另結新歡 女方身家背景全遭起底
媽被推倒在地狂打 9歲女童衝上前狂揍搶匪英勇影片曝光

媽被推倒在地狂打 9歲女童衝上前狂揍搶匪英勇影片曝光
大S離婚汪小菲 婆婆張蘭開直播：可憐我兒子

大S離婚汪小菲 婆婆張蘭開直播：可憐我兒子
特赦組織：國際奧會因與彭帥通話而掉入險境

特赦組織：國際奧會因與彭帥通話而掉入險境