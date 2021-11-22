日經分析：中國霸凌小國不丹 可能破壞南亞穩定

印度地緣政治專家批評，中國近年正鯨吞蠶食不丹領土。（中央社製圖）

中國 與不丹自1984年開始就邊界爭議展開談判，至今仍無結果。儘管上月15日雙方簽署諒解備忘錄，宣示加速談判，並推動兩國建交，不過專家批評，此舉並不能掩蓋中國近年鯨吞蠶食不丹領土的事實。

日經亞洲（Nikkei Asia）22日刊登印度 地緣政治專家齊蘭尼（Brahma Chellaney）的分析文章指出，不丹是世界上面積最小、人口最少的國家之一，只有77.8萬人口。中方對不丹的侵略行為已違反1998年的中不雙邊條約，條約內容承諾兩國皆「不會採取單邊行動，以改變邊界現狀」。

不丹國名在當地語言中稱為「竺域」（Druk Yul），意為「雷龍之地」。這個小國夾在印度與中國兩個大國之間，其宗教與文化則深受1950年被北京併吞的西藏影響。

儘管不丹將「國家幸福指數」（GrossNational Happiness）當作發展衡量指標，但不丹的幸福正因中國侵略備感壓力。

齊蘭尼指出，事實上，數個新建中國村莊已悄悄進入國際公認的不丹領土，這顯示習近平 正將他的南海戰略帶到喜馬拉雅山區。在不丹境內，中國的定居移民、道路和軍事基礎建設也開始出現。

習近平之所以決定採取建村策略，是因為國際法認定民宅屬於國家有效控制當地的證據。因此，在荒涼的喜馬拉雅山區建造村莊，其意義與在南海打造人造島嶼類似。

衛星照片清楚揭示，不丹西部和北部已出現多個中國村莊。去年，總部位於科羅拉多州的馬薩爾科技（Maxar Technologies）公布一系列衛星照片，顯示一個名為龐達村（Pangda）的此類村莊，此後中國媒體宣稱當地屬於中國領土。

在建村的同時，中國還修建了穿過不丹領土的軍事道路，以開闢一條新軸心，對抗印度最脆弱的西利古里走廊（Siliguri Corridor）。西利古里走廊被稱為「雞脖子」，位於西藏、尼泊爾、不丹、孟加拉交界處，最窄的地方只有22公里寬。

去年，中國甚至片面宣布他們擁有不丹的Sakteng野生動物保護區。該保護區佔地741平方公里，以其獨特動植物群聞名，內有許多瀕危物種，如小熊貓（red panda）、喜馬拉雅鬣羚（Himalayan serow）、戴帽葉猴（capped langur）、喜馬拉雅黑熊（Himalayan black bear）等。

長期以來，北京一直要求與不丹建立正式外交關係，並指責印度阻止不丹與中國建交。但事實上，中國只是在未建交的情況下，把曠日廢時的邊界談判當作向不丹施壓與入侵的手段。

中國對不丹野生動物保護區的新主張，似乎也是意在加強與不丹的討論，以使不丹擺脫印度的懷抱。先前中國官媒報導，備忘錄的主要目的是為了讓不丹與中國建立外交關係，而非解決邊界爭議。

齊蘭尼強調，事實上，習近平已經給了不丹充分理由，讓他們拒絕成為中國的從屬國。原因之一，是諒解備忘錄由不丹外交部長多吉（Lyonpo Tandi Dorji）和中國外交部部長助理吳江浩在線上會議中簽署，這樣的安排顯示不丹就像中國的附屬國。

更重要的是，中國正持續利用南海戰略單方面改變現狀，脅迫不丹接受其領土和軍事入侵的事實。