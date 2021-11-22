我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

特赦組織：國際奧會因與彭帥通話而掉入險境

好比「冷案裡的聖母峰」 華州9歲女童遇害62年後偵破

日經分析：中國霸凌小國不丹 可能破壞南亞穩定

中央社東京22日綜合外電報導
印度地緣政治專家批評，中國近年正鯨吞蠶食不丹領土。（中央社製圖）
印度地緣政治專家批評，中國近年正鯨吞蠶食不丹領土。（中央社製圖）

中國與不丹自1984年開始就邊界爭議展開談判，至今仍無結果。儘管上月15日雙方簽署諒解備忘錄，宣示加速談判，並推動兩國建交，不過專家批評，此舉並不能掩蓋中國近年鯨吞蠶食不丹領土的事實。

日經亞洲（Nikkei Asia）22日刊登印度地緣政治專家齊蘭尼（Brahma Chellaney）的分析文章指出，不丹是世界上面積最小、人口最少的國家之一，只有77.8萬人口。中方對不丹的侵略行為已違反1998年的中不雙邊條約，條約內容承諾兩國皆「不會採取單邊行動，以改變邊界現狀」。

不丹國名在當地語言中稱為「竺域」（Druk Yul），意為「雷龍之地」。這個小國夾在印度與中國兩個大國之間，其宗教與文化則深受1950年被北京併吞的西藏影響。

儘管不丹將「國家幸福指數」（GrossNational Happiness）當作發展衡量指標，但不丹的幸福正因中國侵略備感壓力。

齊蘭尼指出，事實上，數個新建中國村莊已悄悄進入國際公認的不丹領土，這顯示習近平正將他的南海戰略帶到喜馬拉雅山區。在不丹境內，中國的定居移民、道路和軍事基礎建設也開始出現。

習近平之所以決定採取建村策略，是因為國際法認定民宅屬於國家有效控制當地的證據。因此，在荒涼的喜馬拉雅山區建造村莊，其意義與在南海打造人造島嶼類似。

衛星照片清楚揭示，不丹西部和北部已出現多個中國村莊。去年，總部位於科羅拉多州的馬薩爾科技（Maxar Technologies）公布一系列衛星照片，顯示一個名為龐達村（Pangda）的此類村莊，此後中國媒體宣稱當地屬於中國領土。

在建村的同時，中國還修建了穿過不丹領土的軍事道路，以開闢一條新軸心，對抗印度最脆弱的西利古里走廊（Siliguri Corridor）。西利古里走廊被稱為「雞脖子」，位於西藏、尼泊爾、不丹、孟加拉交界處，最窄的地方只有22公里寬。

去年，中國甚至片面宣布他們擁有不丹的Sakteng野生動物保護區。該保護區佔地741平方公里，以其獨特動植物群聞名，內有許多瀕危物種，如小熊貓（red panda）、喜馬拉雅鬣羚（Himalayan serow）、戴帽葉猴（capped langur）、喜馬拉雅黑熊（Himalayan black bear）等。

長期以來，北京一直要求與不丹建立正式外交關係，並指責印度阻止不丹與中國建交。但事實上，中國只是在未建交的情況下，把曠日廢時的邊界談判當作向不丹施壓與入侵的手段。

中國對不丹野生動物保護區的新主張，似乎也是意在加強與不丹的討論，以使不丹擺脫印度的懷抱。先前中國官媒報導，備忘錄的主要目的是為了讓不丹與中國建立外交關係，而非解決邊界爭議。

齊蘭尼強調，事實上，習近平已經給了不丹充分理由，讓他們拒絕成為中國的從屬國。原因之一，是諒解備忘錄由不丹外交部長多吉（Lyonpo Tandi Dorji）和中國外交部部長助理吳江浩在線上會議中簽署，這樣的安排顯示不丹就像中國的附屬國。

更重要的是，中國正持續利用南海戰略單方面改變現狀，脅迫不丹接受其領土和軍事入侵的事實。

中國 印度 習近平

上一則

中國與東協建全面戰略夥伴關係 5年進口1500億元農產品

延伸閱讀

日經：蘋果今年的亞洲聖誕銷售面臨供應緊縮風險

日經：蘋果今年的亞洲聖誕銷售面臨供應緊縮風險
台積電設廠意義大 日經：日本朝復興半導體產業邁出一步

台積電設廠意義大 日經：日本朝復興半導體產業邁出一步
張雲霄扮推手 檀香山、福州締結姊妹市

張雲霄扮推手 檀香山、福州締結姊妹市
耗資3270萬 蘇郡112號公路竣工

耗資3270萬 蘇郡112號公路竣工

熱門新聞

兒媳穿著婚紗面帶笑容挽著婆婆出席婚禮現場，婆婆的站位表明了她已是兒媳的娘家人。（視頻截圖）

6年前子離世 兒媳婦堅生下遺腹子 6年後婆婆挽她送出嫁

2021-11-19 12:00
黃明志（右）新歌「牆外」邀中國歌手小花合唱。（圖：亞洲通文創提供）

又來酸中 黃明志同中國歌手合唱「牆外」 看哭百萬粉絲

2021-11-15 12:00
許國俊被遣返畫面。（取材自中央紀委國家監委網站）

「覺得美不會抓我」中國巨貪行長逃美20年 隱身中餐館

2021-11-14 23:51
在這張聲稱是彭帥的近照裡，彭帥背後還有一張她與小熊維尼的合照，彭帥手中則拿著一隻功夫熊貓。由於小熊維尼和熊貓在中國都有特殊寓意，這張相片也因此引發許多網友的聯想。（截圖自沈詩瑋個人推特）

中國官媒發彭帥最新照片 被指「提油救火」惹更多質疑

2021-11-19 20:41
魏永康生前與女兒的合照。（取材自岳陽日報）

通宵寫軟體猝死？13歲上大學 「東方神童」隕落38歲亡

2021-11-19 07:00
武漢21歲女生歐陽忻怡，7月簽署器官捐贈協議，沒料到10月罹癌。她死前不停指住眼睛，希望捐出眼角膜助人。（取材自微博）

武漢女大生罹罕癌 臨終前「拚命指眼睛」救了2人

2021-11-18 07:00

超人氣

更多 >
80蒙面徒 洗劫舊金山高檔百貨 目擊者：像電影場景

80蒙面徒 洗劫舊金山高檔百貨 目擊者：像電影場景
大S、汪小菲離婚了 協商分9億台幣家產

大S、汪小菲離婚了 協商分9億台幣家產
威州聖誕遊行 紅色休旅車衝撞人群 已致5死逾40傷

威州聖誕遊行 紅色休旅車衝撞人群 已致5死逾40傷
情婦遍布全國 已婚億萬富豪擁5千後宮、用藥性侵未成年

情婦遍布全國 已婚億萬富豪擁5千後宮、用藥性侵未成年
彭帥與國際奧會主席視訊通話 聲稱一切安好

彭帥與國際奧會主席視訊通話 聲稱一切安好