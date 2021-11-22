我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

特赦組織：國際奧會因與彭帥通話而掉入險境

好比「冷案裡的聖母峰」 華州9歲女童遇害62年後偵破

中國與東協建全面戰略夥伴關係 5年進口1500億元農產品

記者林宸誼╱即時報導
中國國家主席習近平。央廣網
中國國家主席習近平。央廣網

今年是中國-東協建立對話關係30周年，中國國家主席習近平22日以視訊方式出席並主持紀念峰會時宣布，建立中國東協全面戰略夥伴關係，並願進口更多東協國家優質產品，包括在未來五年力爭從東協進口1,500億美元農產品；未來三年再向東協提供15億美元發展援助，用於抗疫和恢復經濟。

路透報導，近年來中國自東協國家進口農產品連年增長，2020年增10.3%。據海關總署9月表示，東協10國近1,500種農產品、食品已可對中國出口。

習近平指出，盡早啟動中國東協自由貿易區3.0版建設，提升貿易和投資自由化便利化水準，拓展數位經濟、綠色經濟等新領域合作。

他並表示，中方願啟動「中國東盟（東協）健康之盾」合作倡議，包括再向東協國家提供1.5億劑新冠疫苗無償援助，再向東協抗疫基金追加500萬美元，加大疫苗聯合生產和技術轉讓。還要積極考慮疫後有序恢復人員往來。

習指出，中方支持東協建設無核武器區的努力，願盡早簽署「東南亞無核武器區條約」議定書；並共同維護南海穩定，把南海建成「合作之海」。

在綠色發展方面，中方願同東協開展應對氣候變化對話，加強政策溝通和經驗分享；雙方應共同推動區域能源轉型，加強可再生能源技術分享，加強綠色金融和綠色投資合作。

習近平在2013年就提出，願同東協國家共建21世紀海上絲綢之路，攜手建設更為緊密的中國-東協命運共同體。

他在峰會上表示，中國堅決反對霸權主義和強權政治，願同周邊鄰國長期友好相處，「絕不尋求霸權，更不會以大欺小」。他強調，建立全面戰略夥伴關係，是雙方關係史上新的里程碑，將為地區和世界和平穩定、繁榮發展注入新的動力。

中國 習近平 投資

上一則

中降級立陶宛外交關係／2個第一、3大影響、4點信號

下一則

日經分析：中國霸凌小國不丹 可能破壞南亞穩定

延伸閱讀

習近平東協峰會發言：反對霸權主義和強權政治

習近平東協峰會發言：反對霸權主義和強權政治
罕見強硬…中砲襲菲船 杜特蒂中國東協峰會上公開譴責

罕見強硬…中砲襲菲船 杜特蒂中國東協峰會上公開譴責
習人馬王小洪接公安部黨委書記 料將掌公安部

習人馬王小洪接公安部黨委書記 料將掌公安部
新聞評論／中共百年歷史征程 還缺人權民主對話

新聞評論／中共百年歷史征程 還缺人權民主對話

熱門新聞

兒媳穿著婚紗面帶笑容挽著婆婆出席婚禮現場，婆婆的站位表明了她已是兒媳的娘家人。（視頻截圖）

6年前子離世 兒媳婦堅生下遺腹子 6年後婆婆挽她送出嫁

2021-11-19 12:00
黃明志（右）新歌「牆外」邀中國歌手小花合唱。（圖：亞洲通文創提供）

又來酸中 黃明志同中國歌手合唱「牆外」 看哭百萬粉絲

2021-11-15 12:00
許國俊被遣返畫面。（取材自中央紀委國家監委網站）

「覺得美不會抓我」中國巨貪行長逃美20年 隱身中餐館

2021-11-14 23:51
在這張聲稱是彭帥的近照裡，彭帥背後還有一張她與小熊維尼的合照，彭帥手中則拿著一隻功夫熊貓。由於小熊維尼和熊貓在中國都有特殊寓意，這張相片也因此引發許多網友的聯想。（截圖自沈詩瑋個人推特）

中國官媒發彭帥最新照片 被指「提油救火」惹更多質疑

2021-11-19 20:41
魏永康生前與女兒的合照。（取材自岳陽日報）

通宵寫軟體猝死？13歲上大學 「東方神童」隕落38歲亡

2021-11-19 07:00
武漢21歲女生歐陽忻怡，7月簽署器官捐贈協議，沒料到10月罹癌。她死前不停指住眼睛，希望捐出眼角膜助人。（取材自微博）

武漢女大生罹罕癌 臨終前「拚命指眼睛」救了2人

2021-11-18 07:00

超人氣

更多 >
80蒙面徒 洗劫舊金山高檔百貨 目擊者：像電影場景

80蒙面徒 洗劫舊金山高檔百貨 目擊者：像電影場景
大S、汪小菲離婚了 協商分9億台幣家產

大S、汪小菲離婚了 協商分9億台幣家產
威州聖誕遊行 紅色休旅車衝撞人群 已致5死逾40傷

威州聖誕遊行 紅色休旅車衝撞人群 已致5死逾40傷
情婦遍布全國 已婚億萬富豪擁5千後宮、用藥性侵未成年

情婦遍布全國 已婚億萬富豪擁5千後宮、用藥性侵未成年
彭帥與國際奧會主席視訊通話 聲稱一切安好

彭帥與國際奧會主席視訊通話 聲稱一切安好