中國與東協建全面戰略夥伴關係 5年進口1500億元農產品

中國國家主席習近平。央廣網

今年是中國 -東協建立對話關係30周年，中國國家主席習近平 22日以視訊方式出席並主持紀念峰會時宣布，建立中國東協全面戰略夥伴關係，並願進口更多東協國家優質產品，包括在未來五年力爭從東協進口1,500億美元農產品；未來三年再向東協提供15億美元發展援助，用於抗疫和恢復經濟。

路透報導，近年來中國自東協國家進口農產品連年增長，2020年增10.3%。據海關總署9月表示，東協10國近1,500種農產品、食品已可對中國出口。

習近平指出，盡早啟動中國東協自由貿易區3.0版建設，提升貿易和投資 自由化便利化水準，拓展數位經濟、綠色經濟等新領域合作。

他並表示，中方願啟動「中國東盟（東協）健康之盾」合作倡議，包括再向東協國家提供1.5億劑新冠疫苗無償援助，再向東協抗疫基金追加500萬美元，加大疫苗聯合生產和技術轉讓。還要積極考慮疫後有序恢復人員往來。

習指出，中方支持東協建設無核武器區的努力，願盡早簽署「東南亞無核武器區條約」議定書；並共同維護南海穩定，把南海建成「合作之海」。

在綠色發展方面，中方願同東協開展應對氣候變化對話，加強政策溝通和經驗分享；雙方應共同推動區域能源轉型，加強可再生能源技術分享，加強綠色金融和綠色投資合作。

習近平在2013年就提出，願同東協國家共建21世紀海上絲綢之路，攜手建設更為緊密的中國-東協命運共同體。

他在峰會上表示，中國堅決反對霸權主義和強權政治，願同周邊鄰國長期友好相處，「絕不尋求霸權，更不會以大欺小」。他強調，建立全面戰略夥伴關係，是雙方關係史上新的里程碑，將為地區和世界和平穩定、繁榮發展注入新的動力。