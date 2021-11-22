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習近平東協峰會發言：反對霸權主義和強權政治

記者林宸誼╱即時報導
中國國家主席習近平。新華社
中國國家主席習近平。新華社

中國國家主席習近平22日上午以視訊方式，出席並主持中國—東協建立對話關係30周年紀念峰會，宣布建立中國東協全面戰略夥伴關係，並表示堅持對話不對抗、結伴不結盟，堅決反對霸權主義和強權政治，願同周邊鄰國長期友好相處，共同維護地區持久和平，絕不尋求霸權，更不會以大欺小。

新華社報導，習近平指出，中國東協建立對話關係30年來，走過了不平凡的歷程。這30年，是經濟全球化深入發展、國際格局深刻演變的30年，是中國和東協把握時代機遇、實現雙方關係跨越式發展的30年。

習近平提到，中國擺脫冷戰陰霾，共同維護地區穩定。引領東亞經濟一體化，促進共同發展繁榮，讓20多億民眾過上了更好生活。中國走出一條睦鄰友好、合作共贏的光明大道，邁向日益緊密的命運共同體，為推動人類進步事業作出了重要貢獻。

習近平表示，中國要做地區和平的建設者和守護者，堅持對話不對抗、結伴不結盟，攜手應對威脅破壞和平的各種負面因素，「我們要踐行真正的多邊主義；中方堅決反對霸權主義和強權政治，願同周邊鄰國長期友好相處，共同維護地區持久和平，絕不尋求霸權，更不會以大欺小。」

東南亞國家協會（ASEAN）目前共有泰國、馬來西亞、新加坡等10個會員國。中國海關總署數據顯示，2021年上半年，中國對東協進出口人民幣2.09兆元（約3272億美元），增長5.6%，佔外貿總值的14.7%，成為中國在全球的第一大貿易夥伴。

中國 習近平 新加坡

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