重罰遠東集團 國台辦：台商台企要與「台獨」畫清界限

中國國台辦發言人朱鳳蓮。記者賴錦宏/攝影

針對上海、江蘇等五省市查處台灣 遠東集團的違法違規行為，是否和懲戒「台獨」頑固分子及其關聯企業和金主有關？中國 國台辦發言人朱鳳蓮22日晚表示，絕不允許支持「台獨」的人在中國賺錢，幹「吃飯砸鍋」的事，台商台企要與「台獨」分裂勢力畫清界限。

朱鳳蓮表示，台灣遠東集團在上海、江蘇、江西、湖北、四川等地的化纖紡織、水泥企業存在一系列違法違規行為，有關部門依據中國法律法規對其採取罰款、追繳稅款、限期整改等措施，並收回該企業閒置建設用地。查處違法違規問題仍在繼續。

朱鳳蓮強調，「台獨頑固分子謀獨言行惡劣，嚴重破壞兩岸關係，嚴重危害台海和平穩定，嚴重損害兩岸同胞共同利益和中華民族根本利益。對他們及其關聯企業和金主必須依法懲戒。」

她表示，需要指出的是，我們歡迎支持廣大台胞台企到中國投資 發展，將繼續依法保障台胞台企的合法權益，但絕不允許支持「台獨」、破壞兩岸關係的人在中國賺錢，幹「吃飯砸鍋」的事。廣大台商台企要明辨是非，站穩立場，與「台獨」分裂勢力畫清界限，以實際行動維護兩岸關係和平發展。

稍早，中國官方新華社報導稱，近期，上海、江蘇、江西、湖北、四川等五省市有關執法部門開展執法檢查，發現台灣遠東集團在當地投資的化纖紡織、水泥企業在環保、土地利用、員工職業健康、安全生產及消防、稅務、產品質量等方面存在一系列違法違規行為，依據國家法律法規對涉事企業採取罰款、追繳稅款、限期整改等措施，並收回該企業閒置建設用地。遠東集團承認存在違法違規事實。