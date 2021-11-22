我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國際奧會護航中國官媒？「#彭帥在哪裡」掀冬奧輿論戰

大S離婚汪小菲 婆婆張蘭開直播：可憐我兒子

中國查偷逃稅 開鍘2網紅主播 共罰9千萬人民幣

記者林宸誼／綜合報導
中國網紅主播雪梨和林珊珊涉偷逃稅，2人共被罰4億元。(取材自微博)
中國網紅主播雪梨和林珊珊涉偷逃稅，2人共被罰4億元。(取材自微博)

中國繼查明星藝人偷逃稅後，網路主播也成調查對象，中國國家稅務總局杭州市稅務局通報，先前浙江省杭州市稅務部門透過稅收大數據分析，發現兩名網路主播朱宸慧（雪梨Cherie）、林珊珊（林珊珊_Sunny）涉嫌偷逃稅款，經查對兩人分別處以1倍罰款為人民幣6555.31萬元、人民幣2767.25萬元，共計人民幣9322.6萬元（約1458萬美元）。

香港經濟日報報導，通報指出，經查朱宸慧、林珊珊在2019年至2020年期間，透過在上海、廣西、江西等地設立個人獨資企業，虛構業務將取得的個人工資薪水和勞務報酬所得，轉變為個人獨資企業的經營所得，偷逃個人所得稅，違反相關稅收法律法規，擾亂稅收徵管秩序。

其中，朱宸慧將所得人民幣8445.61萬元，轉換為個人獨資企業的經營所得，偷逃個人所得稅人民幣3036.95萬元。林珊珊則將所得的人民幣4199.5萬元，轉換為個人獨資企業的經營所得，偷逃個人所得稅人民幣1311.94萬元。

杭州市稅務局稽查局依據稅徵征收管理法、個人所得稅法等相關法律法規，對朱宸慧追繳稅款、加收滯納金並擬處1倍罰款共計人民幣6555.31萬元；對林珊珊追繳稅款、加收滯納金並擬處1倍罰款共計人民幣2767.25萬元。當局日前已向兩人下達稅務行政處理決定書，並依法履行稅務行政處罰告知程序。

另外，稅務部門在檢查中發現李志強涉嫌策畫、實施和幫助兩人偷逃稅，並干擾稅務機關調查。當局已對李志強立案檢查，將另行處理。同時，稅務部門透過稅收大數據分析，還發現其他個別網路主播在文娛領域稅收綜合治理中，自查自糾不到位，存在涉嫌偷逃稅行為，正由屬地稅務機關依法進行稽查。

中國當局表示，將按照文娛領域稅收綜合治理工作的有關要求，進一步加強對文娛領域從業人員的稅收管理，促使其提升稅法遵從意識，自覺依法納稅。對涉嫌偷逃稅的人員，加大查處力度，營造公平競爭稅收環境，積極推動文娛領域長期規範健康發展。

中國 香港 關稅

上一則

秦剛晤美助卿 不在國務院選在1家餐廳 耐人尋味

下一則

上海藝術展「含金量」閃耀 百萬級藝術品秒售

延伸閱讀

舊金山LV店遭蒙面人洗劫 玻璃碎一地 警逮8嫌

舊金山LV店遭蒙面人洗劫 玻璃碎一地 警逮8嫌
CNN主播庫柏：報導一提彭帥消失 立即被中國斷訊

CNN主播庫柏：報導一提彭帥消失 立即被中國斷訊
加州2022年度稅收可能超徵310億元 或將退稅

加州2022年度稅收可能超徵310億元 或將退稅
「照著他的模樣做的」 NHK主播男主播 撞臉千年原始人

「照著他的模樣做的」 NHK主播男主播 撞臉千年原始人

熱門新聞

許國俊被遣返畫面。（取材自中央紀委國家監委網站）

「覺得美不會抓我」中國巨貪行長逃美20年 隱身中餐館

2021-11-14 23:51
兒媳穿著婚紗面帶笑容挽著婆婆出席婚禮現場，婆婆的站位表明了她已是兒媳的娘家人。（視頻截圖）

6年前子離世 兒媳婦堅生下遺腹子 6年後婆婆挽她送出嫁

2021-11-19 12:00
黃明志（右）新歌「牆外」邀中國歌手小花合唱。（圖：亞洲通文創提供）

又來酸中 黃明志同中國歌手合唱「牆外」 看哭百萬粉絲

2021-11-15 12:00
號稱中國史上最大銀行貪汙案的3名主犯中，最後一名在逃嫌犯許國俊（中）14日被強制遣返回國。（圖取自中共中央紀委國家監委網頁ccdi.gov.cn）

中國最大銀行貪汙案 嫌犯許國俊潛逃美20年遭強制遣返

2021-11-14 09:58
在這張聲稱是彭帥的近照裡，彭帥背後還有一張她與小熊維尼的合照，彭帥手中則拿著一隻功夫熊貓。由於小熊維尼和熊貓在中國都有特殊寓意，這張相片也因此引發許多網友的聯想。（截圖自沈詩瑋個人推特）

中國官媒發彭帥最新照片 被指「提油救火」惹更多質疑

2021-11-19 20:41
魏永康生前與女兒的合照。（取材自岳陽日報）

通宵寫軟體猝死？13歲上大學 「東方神童」隕落38歲亡

2021-11-19 07:00

超人氣

更多 >
賓州華人外賣郎遇劫 開槍自衛 持槍非裔搶嫌1死2傷

賓州華人外賣郎遇劫 開槍自衛 持槍非裔搶嫌1死2傷
80蒙面徒 洗劫舊金山高檔百貨 目擊者：像電影場景

80蒙面徒 洗劫舊金山高檔百貨 目擊者：像電影場景
油價飆漲 但為何在好市多加油這麼便宜？

油價飆漲 但為何在好市多加油這麼便宜？
大S、汪小菲離婚了 協商分9億台幣家產

大S、汪小菲離婚了 協商分9億台幣家產
彭帥與國際奧會主席視訊通話 聲稱一切安好

彭帥與國際奧會主席視訊通話 聲稱一切安好