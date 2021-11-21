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彭帥凸顯中國人權劣跡 五眼聯盟商討杯葛北京冬奧

彭帥與國際奧會主席視訊通話 聲稱一切安好

評／西方「冰島戰術」重演？北京陷入兩難

本報記者羅印冲
圖為駐北京美國大使館外的駐警。(美聯社)
圖為駐北京美國大使館外的駐警。(美聯社)

立陶宛允許台灣設立「駐立陶宛台灣代表處」，成為歐洲首例，踩到北京底線，但從8月北京已召回駐立陶宛大使，三個月後僅宣布將兩國外交關係降為「代辦級」，並未宣布斷交，可見北京也意識到此事敏感，必須謹慎為之的兩難。

對北京來說，以「台灣代表處」為名而非「台北辦事處」，在國際上容易出現「一中一台」的疑慮，因此必須反制立陶宛。然而，如果出手太輕，無法凸顯北京對此事的重視程度，中國內部會有不滿聲浪；但如出手太重，例如直接宣布斷交，又難保不會出現「骨牌效應」，甚至直接與西方對立，造成北京外交難以承受之重。

現在時機尤其敏感，明年初北京要舉辦冬季奧運會，營造友善國際環境是當務之急，掀起外交戰顯然不是上策。加上中共此前「戰狼外交」四處點火，與歐洲國家在內的許多國家關係緊張，美中關係也尚未回穩之際，如何「適度」且「有效」反制立陶宛，並不容易。

環時社評就指，立陶宛的做法很惡劣，但主張「無須因此被激怒」，認為有必要準確定義此事所能產生的實際影響；無論北京怎出手，都要在不損害或盡量少損害中方利益下進行。

觀察者網昨刊文探討「英美的冰島戰術」或點出北京最大顧慮。該文認為立陶宛事件背後實際是英美對北京的一次試探，迫使中方付出外交代價。認為這是西方複製1991年瓦解蘇聯的外交戰術，提到當年冰島在美國策動下，率先承認立陶宛獨立，蘇聯對此未能做出堅決反應，戈巴契夫也擔心破壞與英美的關係，接著在英美鼓勵下，若干國家接連承認立陶宛獨立，此後美國也宣布承認立陶宛。

由此看，北京宣布與立陶宛外交關係降級，可能只是第一步，未來比較可能的做法是經濟貿易的制裁或施壓，短期內直接宣布斷交的可能性較低。北京會盡可能限縮在兩國之間的角力，而非擴大為中國與歐洲或西方的對立，避免「冰島戰術」歷史重演。

北京 立陶宛 台灣

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