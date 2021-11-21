中國網路「武統台灣」聲量增 學者：是政府工具

中國社群網路上對「武統台灣」聲浪漸增。（美聯社）

中國 社群網路上對「武統台灣 」聲浪漸增，有學者認為，這和官方管控網上言論、壓抑反戰意見有關。官方鼓動鷹派輿論作為對台戰略的一環，但實際上，民意對中共高層決策的影響甚微。

香港南華早報（South China Morning Post）今天報導，中國好戰的愛國主義者熱議武力犯台之際，南開大學新聞與傳播學院教授劉亞東11月初轉發一篇文章「當戰爭真的來臨，興奮發狂的愚眾連名字都剩不下」，引來一些民族主義者的不滿和批評。

這篇文章以兩次世界大戰為例，認為戰爭付出了太多生命的代價，過去一個世紀是人類社會有史以來經過的最殘酷的百年，大戰後各國面對戰爭的態度已經越來越傾向於和平主義、反戰。

有網友對此批評，所謂的反戰大多是受西方價值影響、沒有原則的人的態度。而劉亞東則婉拒對這些現象評論。

報導引述南京大學教授顧肅說，中國對網路言論嚴格管制，所以反戰的聲音很微弱，相形之下，支持打仗的聲音就更為激進。

根據國防部統計，10月1日至5日期間，有高達150架次共機入侵台灣防空識別區（ADIZ），其中4日當天就創紀錄有56架軍機擾台，引發區域不安。

儘管中共總書記習近平10月9日在「紀念辛亥革命110週年大會」上強調，北京 堅持「和平統一」的基本方針，但並未消除中國民眾對可能有戰爭的預期。

中國商務部1日發文鼓勵儲存生活必需品，以滿足日常生活和「突發情況」的需要後，甚至引發「攻台」揣測，民眾因恐慌而搶購民生必需品。

顧肅說，這些飛往台灣的軍機以及政府發言人強硬的言論，讓一些人相信戰爭就迫在眉睫，多數中產階級和知識分子對於戰爭則比較冷靜。

他並表示，民眾對戰爭的預期心理會影響消費和投資，對經濟造成衝擊，北京當局對此很謹慎，必要時會介入。

報導說，在中國的社群網路上，要求小心看待戰爭的聲音往往比較稀少而低調。一名新華社記者在個人微信帳號上就寫道，現在立刻攻打台灣會破壞中國的利益，長期來看會削弱對美國競爭的能力。

美國智庫史汀生研究中心中國計畫主任孫韻說，公眾輿論對北京決策的影響力其實很小。「中國會存在對武統的討論是因為北京允許，但是否使用武力攻台的決定性因素並不取決於公眾意見，而是取決於北京能否成功，並且是在耗費相對小的代價的情況下成功。」

孫韻並表示，北京當前對達成統一的策略是對台灣壓制和恐嚇，有關武統的「民意」因此也是這項策略的一部分。

別名「兔主席」的任意是頗具知名度的中國部落客，經常撰文討論有關台海問題在內的公共事務。他則認為，民眾對戰爭的看法會受很多因素影響而逐漸改變，公眾的意見可以用來為改變戰略來鋪路。

不過，喬治亞州立大學全球傳播學助理教授列普尼科娃（Maria Repnikova）說，政府煽動民族主義情緒有可能適得其反。民族主義是一把雙面刃，如果公眾的需求不能被滿足，也可能變成批評當局的力量，這會使得外交斡旋的空間變得更少。