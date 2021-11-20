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立陶宛允設台灣代表處 北京宣布：與立關係降為代辦級

記者羅印冲／綜合報導
北京宣布，將中國與立陶宛兩國外交關係降為「代辦級」。圖為中國外交部。（取材自澎湃新聞）
北京宣布，將中國與立陶宛兩國外交關係降為「代辦級」。圖為中國外交部。（取材自澎湃新聞）

中國官方發布，11月18日，立陶宛不顧中方嚴正抗議和反覆交涉，允許台灣當局設立「駐立陶宛台灣代表處」；此舉公然在國際上製造「一中一台」，背棄立方在兩國建交公報中所作政治承諾，損害中國主權和領土完整，粗暴干涉中國內政。中方對此表示強烈不滿和嚴正抗議，決定將中立兩國外交關係降為「代辦級」。

據央視新聞報導，中方稱，世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。一個中國原則是國際社會普遍共識和公認的國際關係準則，是中國與立陶宛發展雙邊關係的政治基礎。中國政府從維護中立關係的善意出發，一再警示立方不要再做背信棄義的事情。遺憾的是，立陶宛無視中國政府的嚴正立場，罔顧雙邊關係大局，罔顧國際關係基本準則，執意允許以台灣名義在立陶宛設立「代表處」，在國際上製造惡劣先例。

發布並稱，鑑於中立賴以建立大使級外交關係的政治基礎遭到立方破壞，中國政府為了維護自己的主權和國際關係基本準則，不得不將中立兩國外交關係降為代辦級。立陶宛政府必須承擔由此產生的一切後果。中方敦促立方立即糾正錯誤，不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。

發布還稱，中方也正告台灣方面，台灣從來不是一個國家。無論「台獨」勢力如何歪曲事實、顛倒黑白，都改變不了中國大陸和台灣同屬一個中國的歷史事實。企圖挾洋自重，搞政治操弄，最終必將是死路一條。

中國 台灣 立陶宛

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