因報導疫情入獄 聯合國人權高專辦籲中國釋放張展

2020年12月28日，上海浦東新區法院以「尋釁滋事罪」判張展有期徒刑4年。（中央社）

中國 公民記者張展 因報導武漢疫情入獄，又因絕食抗議而生命垂危，繼美國、歐盟、德國 及眾多非政府組織之後，聯合國人權事務高級專員辦事處19日發表談話，呼籲中國立即無條件釋放張展。

根據聯合國中文官網，聯合國人權高專辦透過新聞稿表示，自張展2020年被捕以來，聯合國人權高專辦公開或以雙邊形式向中國提出了對她的案件的擔憂，並要求澄清針對她的刑事訴訟是否由於她的合法新聞活動引起。

新聞稿指出，在被關押期間，張展進行了多次絕食，以抗議對她的監禁、定罪和判刑。據稱，她絕食期間被當局強行餵食，而隨著時間的推移，她的健康狀況嚴重惡化，並傳出體重過輕等狀況。

新聞稿呼籲中國當局至少出於人道主義考慮立即無條件釋放張展，並在尊重她的意願和尊嚴的情況下提供緊急救生醫療服務。

中國湖北省武漢市去年初因爆發2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情而封城，張展前往當地實地調查，並在社群媒體發表自己的所見所聞，同年5月因此在上海被拘捕，被控編造、散布虛假訊息。

上海浦東新區法院去年12月28日閉門審理後，以「尋釁滋事」罪名判處張展4年徒刑。

被捕後不久，張展開始在獄中絕食抗議。她的律師曾透露，當局一度以鼻胃管對她插管餵食。今年8月，傳出她在位於上海的監獄裡繼續半絕食抗爭而面臨嚴重營養不良。

張展的律師曾對德國之聲表示，張展拒不認罪、不妥協，因此獄方不會給她更人道的對待。11月15日，張展的母親正式向上海司法機構提交申請，要求允許張展保外就醫。

去年12月張展案宣判後，歐盟和美國政府就呼籲中國當局釋放張展以及其他被關押的公民記者。本月8日，美國國務院發言人再次對張展的境況表達關切，並呼籲中國當局放人。

德國外交部日前也向德國媒體證實，德國駐中國大使館已向中國外交部提出交涉，要求立即釋放張展。

今年9月，國際特赦組織、無國界記者等40多個非政府人權組織也發表聯署呼籲北京釋放張展。中國政府則指非政府阻止的有關要求是與中國敵對的「政治操弄」。