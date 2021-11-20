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中國公布43起反壟斷法裁罰案件 騰訊就占12件

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中國公布43起反壟斷法裁罰案件 騰訊就占12件

記者林則宏／綜合報導
騰訊等多家中國網路公司，近日又因違反反壟斷法而遭裁罰。（路透）
騰訊等多家中國網路公司，近日又因違反反壟斷法而遭裁罰。（路透）

中國近來頻頻揮舞反壟斷大刀。中國國家市場監管總局20日在官網公告，依法對43起未依法申報，違法實施經營者集中案作出行政處罰決定，涉及多家知名網路公司。每起案件涉案企業均被處以人民幣50萬元（約7.87萬美元），這43起案件中，與騰訊集團相關的多達12起，與阿里巴巴集團相關的也有10起。

公告稱，中國國家市場監督管理總局根據「反壟斷法」，對43起未依法申報，違法實施經營者集中案件立案調查。經查，上述案件均違反「反壟斷法」第21條，構成未依法申報違法實施經營者集中，評估認為不具有排除、限制競爭效果。近日，市場監管總局根據「反壟斷法」相關規定，對涉案企業分別處以50萬元罰款。

除騰訊與阿里巴巴外，涉及這43起裁罰案的還有百度、蘇寧易購、滴滴等多家知名網路公司。

中國國家市場監督管理總局表示，隨著反壟斷執法的深入推進，企業經營者集中申報意識不斷提高，主動梳理和報告以前未依法申報違法實施的經營者集中，並積極配合調查。

公告稱，本次公布的案件均為過去應當申報而未申報的交易，案件數量多、涉及企業廣泛、交易時間跨度較長。依法處理未依法申報案件，既能保障各類市場主體公平參與競爭，維護反壟斷法權威，不斷優化公平、透明、可預期的競爭環境；又能有效督促企業提升合規意識和能力，推動企業和行業持續健康發展。

中國國家反壟斷局已於本月18日正式掛牌成立，由國家市場監督管理總局副局長甘霖出任首任局長。據媒體報導，近年來，中國不斷加強反壟斷力度，國家市場監督管理總局網站10月14日發布的人員招募公告，反壟斷司局就計畫招募18人。

這使得中國反壟斷局成為此次市場監管總局招募人數最多的司局級機構，同時也是市場監管總局自2018年成立以來，首次公開招募反壟斷工作人員。

外電曾報導，國家市場監督管理總局將增加反壟斷局的人員配置，計畫將反壟斷人數從目前的40多人增至100人，並在五年內達到150人。

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