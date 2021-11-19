中國太空三人組吃胖還變年輕了？真相：浮腫

因為太空失重的關係，導致航天員臉部浮腫，才產生了「吃胖了」的錯覺。(視頻截圖)

中國 載人航天工程辦公室日前公開「太空 出差三人組」的菜單，豐富的菜色令網友羨慕不已。但網友在央視最新公開的視頻中發現三人的臉龐「變圓了」，本以為是伙食太好的關係，沒想到是因為太空失重的關係，導致航天員臉部浮腫，才產生了「吃胖了」的錯覺。

中國網報導，央視節目「朗讀者」公開一則神舟十三號航天員乘組發來的太空朗讀視頻。視頻中，王亞平、葉光富和翟志剛先後朗讀了巴金的「激流」總序節選。網友讚嘆這是「從遠方傳來的詩意」、「宇宙級的浪漫」。

但是有網友發現三位航天員看起來「胖了些」，聯想到此前看過的航天員豐富的飲食，大家不禁疑惑他們是吃胖了嗎？

原來，在失重的狀態下，航天員的血液將湧向大腦和上身，血液的黏稠度也會發生變化而導致面部浮腫，甚至是頭部發脹的情況。臉變圓潤不是因為發胖了，是特定環境下體內血液再分布的正常現象。不是病理性的，與地面浮腫有本質區別。

好奇的網友回頭去查詢聶海勝、劉伯明和湯洪波上一輪的「出差」照片，的確發現了浮腫現象。

也有網友成功跑偏關注點，他們看著航天員圓潤的臉龐大讚「眼袋有救了」、「沒有皮膚下垂問題了」、「顯得年輕了」。