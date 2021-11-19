張家界掛牌成立「元宇宙研究中心」 強調是認真的

張家界掛牌成立「元宇宙研究中心」。圖為張家界景區航拍圖。(中新社)

「元宇宙 」炙手可熱，這把火也燒到以溶洞奇觀聞名的旅遊城市張家界，張家界「元宇宙研究中心」18日掛牌成立。旅遊景區也蹭「元宇宙」熱度？張家界景區表示，研究元宇宙是認真的，目的是探索出更好的旅遊體驗。

張家界要研究元宇宙？成都商報報導，不管是在大峽谷建玻璃橋、飛越天門山，張家界在旅遊創新總能引領潮流，不斷推陳出新。

張家界「元宇宙研究中心」設置在張家界市武陵源區的旅遊高質量發展數為化轉型工作領導小組辦公室，武陵源區相關負責人表示，被質疑景區沒能力去研究元宇宙，會虛心接受，但張家界作為世界知名景區，元宇宙這個概念還處於摸索階段，值得提前研究。而元宇宙研究將成為武陵源區數位化轉型的重要研究內容。

張家界元宇宙研究中心相關負責人表示，張家界有全世界獨一無二的三千奇峰，這就是張家界元宇宙研究中心落戶武陵源區的底氣。成立元宇宙研究中心的初衷，是要以數位化技術賦能旅遊產業，培育旅遊新興業態，為旅遊業數位化轉型奠定基礎。

張家界元宇宙研究中心掛牌成立後，下一步將深入研究元宇宙，特別是如何藉元宇宙發展旅遊產業，將計畫定期舉辦論壇、打造開放平臺，吸納人才和先進的技術加入，實現旅遊經濟的數位化轉型。