聯合國聲援彭帥 要求見到下落相關證據

曾經是女網大滿貫賽雙打冠軍的彭帥，自從指控中國國務院前副總理張高麗對她性侵後，至今毫無音訊。(美聯社)

聯合國 今天要求見到有關中國女子網球名將彭帥 下落的證據。曾經是女網大滿貫賽雙打冠軍的彭帥，自從指控中國國務院前副總理張高麗對她性侵 後，至今毫無音訊。

法新社報導，聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）同時呼籲，應對彭帥提出的性侵指控進行充分透明調查。

聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）的發言人史勞塞爾（Liz Throssell）在瑞士日內瓦對記者表示：「我們務必要見到她的下落及是否平安的證據。我們也要求對她的性侵指控進行充分透明調查。」

史勞塞爾說：「根據我們能夠取得的資訊，世界女網前雙打冠軍彭帥自從在社群媒體上聲稱曾經遭到性侵後，至今未曾傳出公開露面的消息。」

「我們要強調，知悉她的下落和狀態及平安與否十分重要。我們認為，對於她提出的指控展開調查至關重要。」

35歲的彭帥曾贏得溫布頓網球賽（Wimbledon）和法國網球公開賽（French Open）雙打冠軍。她2日在自己的微博帳號發文公開與張高麗的不倫關係，並指稱遭到對方強迫性交。

這則貼文發布20多分鐘後便遭到微博刪除，彭帥至今也未曾公開現身，引發外界對她的安危日益擔憂。

史勞塞爾今天還指出，性侵被害人通常很難公開提出他們的指控。「每個社會都會有性侵事件。針對彭帥的情況，我們呼籲對她的性侵指控進行充分透明調查。」