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杭州3隻金錢豹出逃事件 6人一審獲刑

中國新聞組／北京19日電
5月9日在杭州市西湖區何家村拍攝的有關出逃金錢豹的公告。(新華社)
5月9日在杭州市西湖區何家村拍攝的有關出逃金錢豹的公告。(新華社)

中國浙江省杭州市野生動物世界今年5月發生三隻金錢豹外逃事件，園方未在第一時間通報引發外界批評。事情過過了半年，杭州市富陽區人民法院19日一審判決3名飼養員、3名公司管理層，以重大責任事故罪分別判處二年至一年二個月不等有期徒刑，並宣告緩刑。

回顧這起外界戲稱園方「瞞豹」（瞞報）的事件，許多資訊一開始並不透明，甚至訊息混亂。

當時飼養員先後違反操作規定，導致3隻金錢豹經過未鎖門的通道並翻越繁育場圍牆出逃。村民最早是在5月1日發現金錢豹的身影，6日消息傳開、村民報警，7日又有人見到豹子身影。到了8日，杭州市野生動物世界通報，因園區發生安全問題需及時處理和維護，因此暫停開放。

園方一開始否認有豹子出逃，直到8日下午，富陽官方發布消息確認杭州野生動物世界逃出3隻金錢豹，杭州野生動物世界發出致歉信，但仍未說明3隻金錢豹何時逃出。

由於5月1至5日是中國「五一長假」，園方的隱瞞態度，被認為是為了想要在長假中賺足門票錢，「只要金錢不要豹」，只考量自身利益，沒考慮民眾安全。

在事件曝光後，一度傳出其中1隻逃出的金錢豹遭搜救犬咬死，事後證明並非金錢豹逃出的畫面。目前逃出的3隻金錢豹中已有2隻被捕獲，仍有1隻在逃。

杭州市富陽區人民法院審理查明，被告張德全作為公司法定代表人，未落實安全生產管理職責、未及時檢查並消除園內安全隱患、存在事故隱瞞行為，負有領導責任；被告馬敬華、張彥峰未落實安全生產管理職責、未及時發現並消除繁育場安全隱患、存在事故隱瞞行為，負有管理責任；被告韓祥、丁增泉、王國泉未履行崗位安全職責，違反操作規定導致事故發生，負有直接責任。

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