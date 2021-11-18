槓上台外交部 環時總編胡錫進 號召全球網友助陣

被台灣外交部第二度斥為「無良印品」後，環球時報總編輯胡錫進17日深夜，在其個人微博與微信公眾號發文反擊。（截圖自微信公眾號）

台灣 外交部再度槓上中國 人民日報社旗下鷹派媒體環球時報。17日被台外交部第二度斥為「無良印品」後，環球時報總編輯胡錫進於晚間發文回擊，他並號召海內外網友提供「民進黨 當局從事非法和無德行徑的線索」給環時。胡錫進稱，「環時會繼續我們的工作，堅決、專業地揭露民進黨當局見不得人的那些勾當」。

台外交部與環球時報新一輪口水戰與台邦交國宏都拉斯有關。宏都拉斯總統葉南德茲本月12日至14日率團訪台時，環球時報曾發表一篇題為「金元外交沒有出路」的報導。台外交部當時即痛批環時嚴重違反國際新聞守則，不僅稱環球時報是「無良印品」，更稱「只有中國政府的官媒敢這樣惡搞硬幹」。

環球時報17日又點名指控民進黨，可能已經發動「1450」網軍介入宏都拉斯此次總統大選。儘管環球時報指控對象是民進黨，但台外交部仍在第一時間發布措辭嚴厲的新聞稿，再次痛斥環球時報是「無良印品」。

台外交部的新聞稿並稱，「中國環球時報充其量只是共產黨的傳聲筒，不是真正的媒體；外交部強烈譴責環球時報的不實指控及惡意誹謗，並呼籲國際社會共同唾棄」。

胡錫進也不甘示弱，於17日深夜在個人微博和微信公眾號發文回嗆稱，台外交部回應速度之快，說明環時的文章擊中了台當局的軟肋。「他們沒有對環時文章所指的疑點進行任何有價值的回答，而是大扣帽子，罵我們是『無良印品』」。

胡錫進說，「最近一段時間，台當局以及台綠媒反覆圍攻環時，在沒有任何憑據的情況下指控環時散布對台假消息，『美國之音』等西方媒體也幫他們助攻，試圖在國際上損害環時聲譽」。

為此，胡錫進此呼籲海內外網友提供線索給環時，「讓台當局在黑暗中的謀『獨』操作見光，無處遁形」。

台外交部與環球時報對罵已經一段時間。今年10月11日，針對環球時報指稱台灣長期賄賂索馬利蘭政府高層，台外交部也曾發布新聞稿痛批，「一個媒體竟然胡亂製造假新聞，汙衊攻擊他國政府，這種做法，也只有毫不知恥的極權獨裁中國政府所屬的媒體幹得出來」。