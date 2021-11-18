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中國科研界大事 兩院院士共「45名外籍人士」入選

特派記者賴錦宏／北京報導
中國中國科學院、中國工程院18日公布2021年院士增選結果。(本報系資料照)
中國中國科學院、中國工程院18日公布2021年院士增選結果。(本報系資料照)

中國中國科學院、中國工程院18日同時公布2021年院士增選結果。其中，2021年共選舉產生中國科學院院士65人，新當選中國科學院外籍院士25人；共選舉產生84位中國工程院院士，20位中國工程院外籍院士。

據香港文匯網報導，兩年一度的兩院院士增選，是備受關注的中國科學研究界大事。在中國工程院方面，本次增選當選院士平均年齡58歲，最大年齡69歲，最小年齡51歲，60歲（含）以下63位、占75%，男性78位，女性6位。

報導稱，一批長期奮戰在中國重大工程、「卡脖子」技術攻關中的傑出工程科技專家當選，一批長期堅守在東北老工業基地和西部邊遠地區的傑出工程科技專家當選，如中國載人航天工程空間站系統總設計師楊宏、北斗衛星導航系統工程總設計師楊長風、核物理工程技術專家胡曉棉（女）、電網特高壓技術專家饒宏、微創手術機械人領域技術專家王樹新等。本次增選後，中國工程院院士總數為971位，外籍院士總數為111位。

在中科院方面，2021年共選舉產生中國科學院院士65人。其中，數學物理學部12人，化學部11人，生命科學和醫學學部10人，地學部9人，信息技術科學部10人，技術科學部13人。新當選院士平均年齡57.4歲，最小年齡45歲，最大年齡68歲，60歲（含）以下的占76.9%，5位女性科學家當選。

中科院新當選外籍院士25人，分別來自11個國家，其中美國11人，英國3人，德國、以色列各2人，巴西、俄羅斯、法國、韓國、加拿大、瑞典、瑞士各1人，韓國和瑞士首次有科學家當選中國科學院外籍院士。本次增選後，中國科學院共有院士860人，外籍院士129人。

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