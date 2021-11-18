我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華裔女生費城地鐵遭非裔群毆 亞裔男生袖手旁觀

前公安副部長孟宏偉妻首露面受訪 批中國政府是怪物

違規逗留外站 香港國泰航空3貨機機師確診新冠

記者林汪靜／即時報導
國泰航空三名貨機機師於德國法蘭克福值勤返港後確診新冠肺炎，經過調查，結果顯示有機組人員在外站逗留的嚴重違反規定情形。圖非確診航班班機。中通社
國泰航空三名貨機機師於德國法蘭克福值勤返港後確診新冠肺炎，經過調查，結果顯示有機組人員在外站逗留的嚴重違反規定情形。圖非確診航班班機。中通社

香港國泰航空因三名貨機機師於德國法蘭克福值勤返港後確診新冠肺炎，使得130名貨機機師須隔離檢疫，國泰航空18日表示，經過調查，結果顯示有機組人員在外站逗留嚴重違反規定情形。

路透報導，國泰航空在一份聲明中表示，「我們對此十分遺憾，而有關人士已不再為國泰航空雇員。」

香港衛生防護中心之前表示，繼續跟進三宗涉及國泰航空貨機機組人員並帶有L452R新冠變種病毒株的輸入個案，流行病學調查顯示，三人可能在法蘭克福同一所飯店逗留期間受到感染，不排除飯店出現爆發感染。

為審慎起見，香港衛生防護中心安排國泰航空所有於11月1日後曾在德國入住該飯店的機組人員於檢疫中心接受為期21天的強制檢疫。

香港特首林鄭月娥16日對此事表示，在很短時間內要求130名貨機機師接受21日隔離檢疫，對於香港的貨運造成不少影響，「如果多一、兩宗此類事件，可能我們的貨機會沒有機師。」

但她指出，事件對於內地和香港商討「通關」的事宜暫時沒有影響，一切的工作籌備和商討仍然在進行中。

國泰航空隨即發出指引，要求機組人員返港後前三天每天最多只能離家兩小時，須自行記錄行蹤及避免參與聚會，並要求所有機組人員在明年4月30日前接種第三劑新冠疫苗。

香港 德國 變種病毒

上一則

26天每日12小時 比亞迪36歲男疑超時工作猝死

延伸閱讀

訪港免隔離 小摩CEO惹議 妮可基嫚到港也豁免

訪港免隔離 小摩CEO惹議 妮可基嫚到港也豁免
港府拒英媒記者延簽惹議 林鄭月娥：我申請美簽也被拒

港府拒英媒記者延簽惹議 林鄭月娥：我申請美簽也被拒
香港特首林鄭月娥曝手打石膏照：最難穿衣寫字

香港特首林鄭月娥曝手打石膏照：最難穿衣寫字
林鄭月娥自曝「手打石膏照」 嘆面對兩大難題

林鄭月娥自曝「手打石膏照」 嘆面對兩大難題

熱門新聞

許國俊被遣返畫面。（取材自中央紀委國家監委網站）

「覺得美不會抓我」中國巨貪行長逃美20年 隱身中餐館

2021-11-14 23:51
號稱中國史上最大銀行貪汙案的3名主犯中，最後一名在逃嫌犯許國俊（中）14日被強制遣返回國。（圖取自中共中央紀委國家監委網頁ccdi.gov.cn）

中國最大銀行貪汙案 嫌犯許國俊潛逃美20年遭強制遣返

2021-11-14 09:58
黃明志（右）新歌「牆外」邀中國歌手小花合唱。（圖：亞洲通文創提供）

又來酸中 黃明志同中國歌手合唱「牆外」 看哭百萬粉絲

2021-11-15 12:00
上海孤寡老人過世，百萬房產收歸國有引發風波，圖為案件中的房產外貎。（取材自微信）

上海獨居老人過世 百萬房產將充公 13晚輩出現了…

2021-11-11 11:01
在服務區的保時捷（右）和東風（左）因兩輛車顏色外觀差別不大，發現車主開錯車烏龍。（視頻截圖）

去上廁所車未熄火 人回來保時捷消失 被當東風開走了

2021-11-13 10:00
中共第三份歷史決議刻意抬高習近平的地位，江澤民、胡錦濤則被排除在中共偉人神殿外。圖為去年10月1日，習近平(中)、江澤民(右)、胡錦濤(左)出席在北京舉行的中共建政70周年慶祝活動。(美聯社)

新聞眼／習近平自我加冕「中共新時代第1代領導人」

2021-11-11 22:38

超人氣

更多 >
張柏芝14歲兒子帥照曝光 側臉激似謝霆鋒

張柏芝14歲兒子帥照曝光 側臉激似謝霆鋒
川普給麥康諾下「最後通牒」：攔不住拜登法案就辭職

川普給麥康諾下「最後通牒」：攔不住拜登法案就辭職
晚1小時就有差 研究顯示：「黃金時段」入睡可救你一命

晚1小時就有差 研究顯示：「黃金時段」入睡可救你一命
健身被偷瞄…女教練1句話正面迎擊 網讚「大快人心」

健身被偷瞄…女教練1句話正面迎擊 網讚「大快人心」
男拒付房貸23年 警察帶人3小時搬光他家當

男拒付房貸23年 警察帶人3小時搬光他家當