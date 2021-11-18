違規逗留外站 香港國泰航空3貨機機師確診新冠

國泰航空三名貨機機師於德國法蘭克福值勤返港後確診新冠肺炎，經過調查，結果顯示有機組人員在外站逗留的嚴重違反規定情形。圖非確診航班班機。中通社

香港 國泰航空因三名貨機機師於德國 法蘭克福值勤返港後確診新冠肺炎，使得130名貨機機師須隔離檢疫，國泰航空18日表示，經過調查，結果顯示有機組人員在外站逗留嚴重違反規定情形。

路透報導，國泰航空在一份聲明中表示，「我們對此十分遺憾，而有關人士已不再為國泰航空雇員。」

香港衛生防護中心之前表示，繼續跟進三宗涉及國泰航空貨機機組人員並帶有L452R新冠變種病毒 株的輸入個案，流行病學調查顯示，三人可能在法蘭克福同一所飯店逗留期間受到感染，不排除飯店出現爆發感染。

為審慎起見，香港衛生防護中心安排國泰航空所有於11月1日後曾在德國入住該飯店的機組人員於檢疫中心接受為期21天的強制檢疫。

香港特首林鄭月娥16日對此事表示，在很短時間內要求130名貨機機師接受21日隔離檢疫，對於香港的貨運造成不少影響，「如果多一、兩宗此類事件，可能我們的貨機會沒有機師。」

但她指出，事件對於內地和香港商討「通關」的事宜暫時沒有影響，一切的工作籌備和商討仍然在進行中。

國泰航空隨即發出指引，要求機組人員返港後前三天每天最多只能離家兩小時，須自行記錄行蹤及避免參與聚會，並要求所有機組人員在明年4月30日前接種第三劑新冠疫苗。