王毅與新任日外相熱線 要求在歷史、台灣問題上不倒退

中國外交部長王毅。圖／路透

中國 國務委員兼外長王毅 今日與日本新任外相林芳正通電話。王毅表示，希望日方恪守中日四個政治文件確立的各項原則，客觀理性看待中國發展，要將雙方「互為合作夥伴、互不構成威脅」的政治共識反映到政策上，落實到行動中。在歷史、台灣 等事關兩國關係政治根基和雙方基本信義的重大問題上，確保不動搖、不倒退、不越線。

林芳正被歸類為「親中派」，這是他就任後第一次與王毅熱線。

據中國外交部網站消息，王毅表示，日美是盟友，中日是搬不走的鄰居。中美正在就事關兩國未來的戰略性問題進行溝通。希望日方也能把握大勢，著眼本國和地區共同利益，處理好對華和對美關係。

王毅也提及，中日作為地區重要國家和全球第二、第三大經濟體，應共同順應時代大勢，把握兩國關係正確方向，更好造福兩國人民，為亞洲和世界注入更多正能量。

王毅說，雙方要充分發揮地緣相近、文緣相通的獨特優勢，以北京冬奧會和今明兩年「中日文化交流體育促進年」為契機，營造積極的民意和社會氛圍。中日同為地區重要國家，應意識到承擔的國際責任，共同踐行真正的多邊主義，抵制任何試圖搞分裂對抗甚至新冷戰的圖謀。

王毅並表示，明年1月區域全面經濟夥伴關係協定正式生效，中日將首次達成雙邊關稅減讓安排，雙方應共同努力，引領推進亞洲區域合作和一體化進程。

王毅也闡述了中方在釣魚島、涉港、涉疆、南海等問題上的原則立場。

林芳正則指，日方願同中方一道，以明年兩國邦交「正常化」50周年為契機，加強對話交流，深化互利合作，增進國民交往，妥善管控分歧，為應對全球性挑戰承擔責任，落實「互不構成威脅」等共識，推動構建穩定、建設性的日中關係。