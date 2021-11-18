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國會委員會發布539頁抗中戰略報告 主要內容一次看

拜習會後 中國密集批判台灣關係法「非法無效」

中央社北京18日電
中國外交部發言人趙立堅。(取自中國外交部)
中國外交部發言人趙立堅。(取自中國外交部)

「拜習會」結束後，中國外交部發言人趙立堅連續2天在例行記者會上回答涉台問題時聲稱，「台灣關係法」是「非法無效」的，是將美國的國內法「凌駕於國際義務之上」。

美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平16日舉行線上會談後至今，台灣議題連續成為中國外交部例行記者會上的提問焦點之一，其中包括台灣空軍F-16V戰機今天正式接裝成軍。但趙立堅在回答相關問題時，對「台灣關係法」都有類似表述。

趙立堅17日針對拜登指美方鼓勵台灣嚴格依據「台灣關係法」行事，這就是美國正在做的事情聲稱，美方應遵守的是「一個中國原則」和「中美三個聯合公報」，這是中美兩國的重要政治共識，也是中美關係的政治基礎。

他宣稱，所謂「台灣關係法」也好，「對台六項保證」也罷，純粹是美國「國內一些勢力炮製出來的，都與中美三個聯合公報背道而馳，其實質是將美國的國內法凌駕於國際義務之上，是非法和無效的」。

趙立堅今天則針對白宮副國安顧問紐柏格（Anne Neuberger）指出，美國政府根據「台灣關係法」，將為台灣防衛提供支援，同樣以上述理由宣稱「台灣關係法」是「非法無效的」。並指美方在台灣議題上，應遵守的是「一個中國原則」和「中美三個聯合公報」，而不是「美方單方面搞的什麼東西」。

至於F-16V戰機今天正式接裝成軍，除由總統蔡英文主持成軍典禮，美國在台協會處長也出席典禮，趙立堅宣稱，中方反對美台之間任何官方聯繫，希望美方確實遵守「一個中國原則」和「中美三個聯合公報」規定，在台灣問題上謹言慎行，「不向台獨分裂勢力發出任何錯誤信號」。

他接著聲稱，台海局勢緊張的癥結是「台獨分裂勢力不遺餘力地分裂祖國，勾結外部勢力，他們的所作所為只是以卵擊石、蚍蜉撼樹，註定沒有任何前途」。

台灣關係法 美國 中國

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