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愛奇藝第3季虧損大增47% 股價暴跌17%

記者林則宏／即時報導
愛奇藝因第3季虧損大增，導致股價暴跌至新低。(路透)
愛奇藝因第3季虧損大增，導致股價暴跌至新低。(路透)

中國知名影音平台愛奇藝於美東時間17日盤前公布今年第3季未經審計財報。愛奇藝當季營收為人民幣75.89億元，年比增長5.59%，低於市場預期。但當季凈虧損達人民幣17.07億元，較去年同期大增47%。

據上海《第一財經》報導，愛奇藝CEO龔宇表示，未來市場環境仍存在不確定性，愛奇藝正積極適應新的市場環境，「在堅持內容的多元化戰略同時，致力於持續提高運營效率。」

龔宇指出，目前長視頻行業遇到的最大問題，從供需關係來講就是內容供應出現嚴重短缺，原因包括疫情影響進度，傳統電視劇比例變少，甚至幾乎只有往年的三分之一，新的網劇因為審核原因延遲上線等等。客觀原因則是，短視頻對於用戶時長的爭奪。

《第一財經》指出，愛奇藝虧損背後，是中國大陸視頻行業「10年投入、10年虧損」的殘酷現實。盡管視頻網站正在告別過去瘋狂砸錢買劇的階段，轉向內容自製，但包括愛奇藝、優酷、騰訊視頻等大陸主流視頻平台，迄今始終未能扭轉虧損的局面。

《財新網》表示，愛奇藝的虧損仍來自於高居不下的內容成本，但內容投入並未能阻擋用戶流失。繼第2季會員數回升後，第3季又再度出現小幅滑落。愛奇藝第3季訂閱會員總數為1.036億人，年比減少120萬人，季比減少260萬人。

愛奇藝的營運模式近期在中國不斷遭遇挑戰，包括在廣告設置、自動續費等方面，都被質疑涉嫌違反相關法規。此外，大陸官方禁播偶像選秀節目等新監管措施，也衝擊愛奇藝等影音平台的營運。

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