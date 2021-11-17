再打科企？中國「反壟斷局」掛牌 甘霖任局長

中國國家反壟斷局在北京正式掛牌。（中新社）

11月18日上午9時許，中國 國家反壟斷局在北京三里河東路8號正式掛牌成立，由國家市場監管總局副局長甘霖任國家反壟斷局首任局長，顯示中國繼早前整頓各大科企和網站後，將持續加大反壟斷力度。

據北京日報旗下新媒體「長安街知事」報導，甘霖出生於1963年10月，湖南湘陰人，農學博士，現任致公黨中央副主席。她早年在湖南農業大學園藝系任教，後赴湖南省農業廳任職。2003年1月晉升副省長，2011年3月出任中國國家工商總局副局長。2018年機構改革後，任國家市場監管總局副局長。

另據封面新聞報導，此前，中國人社部網站發布消息，國務院 任甘霖任國家反壟斷局局長。國家反壟斷局與國家市場監管總局三里河辦公區同樓。

甘霖目前擔任中國國家市場監管總局副局長，該局網站「總局領導」欄目顯示，甘霖排名第二位，在總局黨組書記、局長張工之後。其「主管工作 」顯示，甘霖主持國家反壟斷局工作。分管執法稽查局、競爭政策協調司、反壟斷執法一司、反壟斷執法二司、價格監督檢查和反不正當競爭局（規範直銷與打擊傳銷辦公室）。其中，競爭政策協調司、反壟斷執法一司、反壟斷執法二司為新設立司局。

據了解，在2018年中國國務院機構改革之前，中國反壟斷執法工作在國務院反壟斷委員會領導下，由商務部反壟斷局、國家發改委價格監督檢查和反壟斷局、國家工商行政管理總局反壟斷與反不正當競爭執法局三個機構行使反壟斷職能，但也因此存在「多頭執法」和「執法標準不統一」的問題。

中國專家因此多次呼籲，應建立國家反壟斷局統一反壟斷體制。