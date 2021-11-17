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CNN分析：共和黨極端派為重拾眾院多數席次布局

鼓勵綠色低碳 中國增設313億專項再貸款

記者陳政錄／即時報導
列車在江蘇連雲港煤炭碼頭運送進口電煤。（新華社）
列車在江蘇連雲港煤炭碼頭運送進口電煤。（新華社）

為推動綠色低碳發展，中國國務院總理李克強17日召開國常會決定，在前期設立碳減排金融支持工具基礎上，再設立規模人民幣2,000億元（約美金313億元），支持煤炭清潔高效利用的專項再貸款，形成政策規模。

據央視報導，李克強17日主持召開國務院常務會議，審議通過「十四五」推進國家政務信息化規劃，加快建設數位政府、提升政務服務水平等。

國常會還決定，設立支持煤炭清潔高效利用專項再貸款，促進綠色低碳發展。會議指出，中國能源資源以煤為主，要從國情實際出發，著力提升煤炭清潔高效利用水平，加快推廣成熟技術商業化運用。

會議表示，新設立的專項再貸款，將按照聚焦重點、更可操作的要求和市場化原則，專項支持煤炭安全高效綠色智慧開採、煤炭清潔高效加工、煤電清潔高效利用和推進煤層氣開發利用等，並由全國性銀行自主發放優惠貸款，央行按貸款本金等額提供再貸款支持。

再貸款是中國當局慣用的貨幣政策工具之一。目前，中國信貸政策主要支持再貸款包括支小再貸款、支農再貸款、扶貧再貸款等項目，例如今年9月，中國人民銀行新增人民幣3,000億元支小再貸款額度，以優惠利率發放給符合條件的地方法人銀行，支持其增加小微企業和個體工商戶貸款。

為達成2030年碳達峰、2060年碳中和目標，在此之前，央行已於本月8日，創設碳減排支持工具這一結構性貨幣政策工具，並採取「先貸後借」的直達機制。

《澎湃新聞》報導，「碳減排支持工具」，執行方式大致為金融機構向碳減排重點領域內的各類企業，提供碳減排貸款後，可向央行申請資金支持，央行將按貸款本金的60%向金融機構提供資金支持，利率為1.75%，期限1年，可展期2次。

貸款 中國 央行

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