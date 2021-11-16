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Dior「陰森亞裔」照惹議 中國攝影師遭罵：醜化自己人

記者林宸誼／綜合報導
中國攝影師陳漫（右）為Dior拍攝的宣傳照（左），引發中國網友出征。（取材自券商中國）
中國攝影師陳漫（右）為Dior拍攝的宣傳照（左），引發中國網友出征。（取材自券商中國）

國際奢侈品品牌迪奧（Dior）在微信公眾號、微博等平台，分享中國知名攝影師陳漫為品牌拍攝的宣傳照，不料引發「醜化中國女性」、「醜化亞裔形象」爭議，中國網友痛批她的作品根本是「陰間風格」。

觀察者網形容這張照片「由下往上惡鬼般的翻白眼神、略帶腫脹的眯眯眼、暗黑瀕死的妝容、清朝的長指套，還有那古怪的瀏海，再加上一臉雀斑，充滿著陰森和詭異。」

北京日報引述網友留言，指出觀感極度不適，有「醜化亞裔形象」之嫌，迎合西方對亞裔族群的刻板印象。

網友翻出過去陳漫為迪奧拍攝的作品，痛斥她的作品幾乎都是迎合西方世界的刻板印象，大批小粉紅灌入陳漫微博，留言「大藝術家開始接地府工作了？」、「要臉嗎？跪久了起不來是不是」、「來自陰間的攝影師」、「你在路上看到的中國人是長這樣？」、「跪著賺錢醜化自己人」。

也有不少人認為「罪魁禍首」是迪奧，指出即使陳漫不拍，還是會有其他攝影師去接下這工作，這次宣傳照是迪奧官方審核過並公布出來，證明迪奧認可了這樣醜化亞裔的「辱華」內容。

早在2012年，陳漫為英國時尚雜誌「i-D」拍攝12張中國少數民族照片也引起過爭議，認為中國女性在陳漫的鏡頭中沒有展現出中國女性之美。

儘管迪奧官微已經刪除這張照片，不過展覽宣傳還在，觀察者網表示，像迪奧這樣的國外時尚品牌已不止一次醜化中國女性，如果有人還認為這只是文化差異或藝術角度問題，那只能說他們連最基本的審美觀都喪失了，剩下的只有盲目迎合，甚至是自我賤化。

中國 亞裔 攝影

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