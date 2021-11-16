中國疫情燒 多地大學提前放寒假

受到疫情多地散發影響，中國多地大學已宣布提早放寒假。圖為等待打疫苗的北京民眾。(美聯社)

中國疫情 自10月開始，迄今已延燒近一個月。受到疫情多地散發影響，中國多地大學已宣布提早放寒假，河南 、黑龍江、吉林、遼寧、福建等省分的多所大專院校發布通知，調整寒假放假時間，有的時間提前5到14天，甚至有的12月下旬就開始放假。

據中國官方昨通報，新增22例新冠肺炎確診，其中本土病例11例。本土病例有7例在遼寧大連、兩例在龍江黑河市、北京一例及雲南一例。新增兩例本土無症狀感染者。

由於疫情持續擴散，中新網報導，中國多地大學提前放寒假。以河南為例，目前已有河南大學、河南農業大學、周口師範學院等20多所大專院校明確提前放假，多數學校的寒假開始時間較之前安排提前了5至14天，鄭州黃河護理職業學院更直接將放假時前提前至12月20號。

此外，山東、山西、湖北、福建部分高校也將放假時間提前一周左右。

中國教育部防控辦主任王登峰日前表示，大專院校是否提前放寒假，首先要看疫情形勢發展；第二要根據屬地對疫情防控措施的各方面要求。

中國大學提前放寒假之所以引起關注，主要原因之一是此波疫情中，部分大學受到疫情波及，自4日遼寧省大連莊河市疫情發生以來，莊河大學城已有近70名學生確診。