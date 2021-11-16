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中國網紅吸金功力強 但企業仍想打造自家直播銷售團隊

編譯林聰毅／綜合外電
儘管「口紅一哥」李佳琦（見圖）等中國頂尖網紅，在近年來展現強大的直播帶貨吸金功力，但仍有許多企業想要打造自家的直播銷售團隊，以獲取更高利潤。（取自騰訊）
儘管「口紅一哥」李佳琦（見圖）等中國頂尖網紅，在近年來展現強大的直播帶貨吸金功力，但仍有許多企業想要打造自家的直播銷售團隊，以獲取更高利潤。（取自騰訊）

儘管中國的新富網紅不斷打破串流直播的銷售紀錄，經常在短短幾小時內帶進數十億美元的營收，但許多中國企業正在尋找其他更有利其品牌的策略，包括打造自家的直播團隊。

許多分析師說，串流直播已蔚為風潮，但僅依賴網紅及聲量似乎已經不太夠了。

財經網站CNBC報導，這種即時線上銷售現象（也稱為「直播商務」或「串流直播電子商務」或「直播帶貨 」），去年在中國爆發新冠肺炎時快速崛起，並在其他國家與地區成長茁壯。

在影音應用程式「快手」擁有9,560萬粉絲的知名直播主辛有志說，有別於去年的是，直播主想獲得消費者銷售量已沒那麼容易，這是該產業未來面臨的挑戰。他表示，在重量而不重質的情況下，這個產業的市場規模已成長至大約2兆元人民幣（3125億美元）。

辛有志現在也經營著自己的公司辛選幫，擁有1400名員工，負責篩選商品、開發產品和培訓專業直播主。辛有志說，希望有朝一日該公司能擁有1000名自家產品的設計師。

報導說，網紅早已主導了中國的串流直播銷售趨勢。例如，29歲的李佳琦因賣口紅而聲名鵲起，並在雙11光棍節購物活動之前，在阿里巴巴淘寶上的一場12.5小時直播中創下相當於18億美元的銷售紀錄。

根據產業研究業者紅人點集的數據，在同一場促銷活動中，另一位直播主薇婭在大約14.5小時內創造了13億美元的交易額。這家產業研究公司表示，護膚品和化妝品是最受歡迎的產品。

儘管與這些網紅合作可以帶來龐大的銷售量，但許多公司仍決定培訓自己的員工、打造自家的直播團隊，來舉行直播會議。

洛桑國際管理學院（IMD）的亞洲與新興市場經濟學家單嘉露（Jialu Shan）說：「與頂尖直播主合作並不是唯一的方法，有時這可能是一種「不好的」方法，特別是若 [公司]想要追求獲利，因為頂尖玩家沒有品牌忠誠度，而且經常擁有議價權。」

奧緯諮詢的Dave Xie表示，用內部員工進行直播銷售會議還有助於企業節省成本，因為網紅收取佣金，而且最終約有20%至30%的交易量會被退回。

中國 營收 新興市場

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