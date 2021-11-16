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包裹檢測出陽性反應 港學者：感染率比被車撞還低

記者呂佳蓉／即時報導
圖為中國一家快遞業者位於河北省廊坊市的轉運中心，工作人員11月11日當天忙著處理大批包裹。香港中通社
圖為中國一家快遞業者位於河北省廊坊市的轉運中心，工作人員11月11日當天忙著處理大批包裹。香港中通社

正值雙十一，快遞業正忙之時，北京等地近日通報，包裹上核酸檢測的結果為陽性。香港大學病毒學專家金冬雁指出，一個普通人因為收了一個快遞而受到病毒感染的概率，比在大街上被車撞死的幾率要低很多。

中國疾控中心消毒學首席專家張流波在13日的中國國務院聯防聯控機制記者會上建議，在收快遞時做好適度防護，表面包裝要求不帶入室內或進行消毒，處理完快遞後做好手衛生。不過據中媒財經報導，多名專家受訪時都表示，不需要過度緊張。

據財經報導，金冬雁分析，普通快遞在運輸中會經歷很多環節，伴隨這個過程，新冠病毒活性在遞減。他強調，「快遞的風險比冷鏈更低」，新冠病毒通過人的飛沫傳播，在掉落到物品表面後，活性會持續衰減，冷鏈中能檢出活病毒，或因其減慢了病毒的死亡。

此前中國大連、青島等地數次出現冷鏈工作人員聚集病例，他認為，比較可能的情況是，一名工作人員在接觸物品時被感染，這位感染者將病毒傳播給了身邊的同事、親友，是典型的人傳人。

金冬雁並懷疑，新冠「物傳人」只能是推測性的結論。物件檢出新冠陽性，也有可能是人汙染了物件。

北京大學第一醫院呼吸和危重症醫學科主任王廣發指出，即使物品表面仍有新冠病毒存活，也要病毒濃度足夠高，且接觸後沒能及時做手部清潔，才有可能被感染。摸了貨品後揉鼻子，或是不洗手，新冠病毒接觸到黏膜，把所有環節突破以後，才可能引起感染。

另外，香港一研究團隊檢測在室溫條件下，新冠病毒在不同物體表面的存活情況。結果顯示，其在醫用外科口罩外層的存活時間最長，為7天以上，硬紙板和銅表面存活時間為四小時。

不過，中國的防控仍做到「滴水不露」。中國國家疾控中心頒布針對快遞業的防疫指南，可進一步降低「物傳人」風險。指南要求，外賣和快遞從業人員每4到6小時換一次口罩和手套，提倡外賣配送箱消毒，尤其是快遞運送車輛的封閉式箱體、閘把、扶手等頻繁接觸的部位。在配送中，提倡非接觸式收發。

中國 北京 檢測

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