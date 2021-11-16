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為救恒大 中媒曝許家印變賣近11億美元個人資產

記者陳政錄／即時報導
中國恒大創辦人許家印。新華社
中國恒大創辦人許家印。新華社

中國恒大集團身陷債務風波以來，為確保復工復產、保交流目標，集團董事局主席許家印，正在透過變賣個人資產為公司輸血。據《第一財經》統計，許家印變賣的個人資產包括香港別墅、在深圳跟廣州豪宅、幾架私人飛機等，總金額累積超過人民幣70億元（約10.9億美元）。

報導稱，接近恒大的資本圈知情人士表示，早在7月1日起，許家印就為了維持集團的流動性，開始變賣個人資產或質押股權等方式籌集資金，累計已向集團注入超過人民幣70億現金，維持恒大帝國的基本運營。

文章稱，在此期間，恒大沒有融資、銷售停擺，但要保證財富每月10%的兌付、總部員工發薪、境內外債券付息，推動全國各地項目復工復產。

《路透》報導也引述消息人士指，除了上述資產，由於許家印對藝術品及書法收藏，甚至錦鯉均有濃厚興趣，近期也一直出售這些收藏還債。

另一方面，在爆發債務危機初期，恒大就有意出售恒大物業、恒大汽車等旗下資產紓解壓力，更曾傳出將出售香港總部大樓，但截至目前為止，諸如將恒大物業50.1%股份作價港幣200.4億元，售予合生創展的交易均告吹，恒大僅有減持盛京銀行股權的舉動落定，合計變現約人民幣110億元。

公開訊息顯示，近期恒大已多次按期支付債券利息。最近的一次為11月11日，恒大於當天支付了三筆美元債利息，合計約1.48億美元。這三筆美元債分別於2022年、2023年、2024年4月到期，11月11日是三筆債券票息30日寬限期的最後一天。

恒大集團 債券 復工

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