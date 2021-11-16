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嚴防冬季疫情 廣州宣布入境實施「14+7+7」隔離管制

記者林則宏／即時報導
為防疫情從境外移入，中國多地升級防疫措施。圖為重慶江北國際機場。（中新社）
為防疫情從境外移入，中國多地升級防疫措施。圖為重慶江北國際機場。（中新社）

相較於歐美國家陸續解封，因過去一段時間境外移入導致中國多地爆發本土疫情，不少地區防疫措施近期反而不斷升級。廣州15日就宣布，對所有從國外入境人員實施「集中隔離14天+居家隔離7天+自我健康監測7天」。亦即，現在入境廣州必須隔離21天。

財新網報導，中國一線城市中，實行「14+7+7」措施的還有北京。深圳則於10月23日宣布，對除香港、澳門以外的境外來（返）深人員，實施14天集中隔離+7天嚴格居家健康監測。上海目前則是對入境人員實施14天集中隔離觀察後，繼續開展7天社區健康監測。

據悉，目前中國實行「14+7+7」措施的還有重慶、安徽、湖南等地。有些地方更實施「21+7」或「14+14」的嚴格防疫措施。

中國在「十一」長假後再度爆發本土疫情，這波疫情目前至少已蔓延全中國21個省份。據中國國家衛健委通報，截至15日24時，中國現有確診病例1295例，其中重症病例20例，尚在醫學觀察的密切接觸者4萬4312人。

根據廣州市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部15日發布的通告，廣州目前「外防輸入」不僅防境外，也防外省市。

通報規定，若有中國高風險地區旅居史，來到廣州後必須「集中隔離14天」，期間進行五次核酸檢測；有中風險地區旅居史者，來到廣州必須「居家隔離14天」，期間同樣要進行五次核酸檢測。

據北京日報統計，截至11月16日，中國現有疫情高風險地區8個，中風險區102個。

此外，北京也已宣布，17日零時起，從中國各地進（返）京都必須持有48小時內核酸檢測陰性證明和「北京健康寶」綠碼。14日內有陸路邊境口岸所在縣（市、區、旗）旅居史者，非必須不得進（返）京。

中國 疫情 北京

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