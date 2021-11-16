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規畫2049時間表？習近平智囊：統一就是實現中國夢

中央社／台北16日電
香港中文大學（深圳）全球與當代中國高等研究院院長鄭永年。（取材自澎湃新聞）
香港中文大學（深圳）全球與當代中國高等研究院院長鄭永年。（取材自澎湃新聞）

被視為習近平智囊的學者鄭永年近期頻繁接受媒體專訪。他近日又提出，實現統一對「每個中國人來說是中國夢」，因此不是台灣要不要統一，而是「什麼時候統一，以何種方式統一的問題」。

中共總書記習近平2012年11月29日提出「實現中華民族偉大復興中國夢」治國理念，外界一般將其核心目標概括為「兩個一百年」，即在2021年中共建黨百年到2049年中共建政百年時，「在全面建成小康社會基礎上全面建設社會主義現代化國家」，最終實現「中華民族的偉大復興」。

鄭永年現為香港中文大學（深圳）全球與當代中國高等研究院院長，他去年8月24日曾應邀出席習近平主持召開的經濟社會領域專家座談會並發言，因此被視為習近平的智囊之一。

澎湃新聞今天刊登鄭永年專訪，他在回答關於兩岸關係的提問時，作上述表示。

鄭永年宣稱，「祖國統一大業對每一個中國人來說是中國夢。實現中國夢只是時間的問題，也就是，不是說台灣要不要統一的問題，實際上是什麼時候統一，以何種方式統一的問題。」

對於中共明年將舉行的第20次全國代表大會（20大），鄭永年則說，中共18大後的「頂層設計」改革還會繼續。

他說，中國1980年代推動改革開放以來，改革主體一個是地方政府，另一個就是企業，但如今「有的人吃得很胖，走不動了，也就是既得利益已經產生。要平衡既得利益，應對國際環境的變化，需要改革的頂層設計。」

鄭永年指出，接下來就是這兩個主體怎麼改革的問題。

他認為，在中共20大時，新一輪的行政體制改革勢在必行，並要結合現在提出來的「共同富裕」，「共同富裕」將會成為中共第二個百年，「也就是黨的20大主題詞之一，其中一個重要議程。」

鄭永年指出，中國的統籌是以城市為基礎，主要針對社會保障、醫療、教育、公共住房這幾大領域，「要是做好了，有利於促進共同富裕，完善社會保障機制。如果做不好，中產階層也得不到制度性的保障。」

他表示，因為行政分割造成城市之間的不平等。「所謂一線、二線、三線城市，實際上是人為的，是行政建制造成的，要促進城市的公平發展，必須通過行政體制改革來進行。」

鄭永年指出，另一個改革主體是企業。這段時間對補教、房地產等幾大行業整頓，是為了反壟斷，強調發展中小型企業，歸根結底是要實現共同富裕，壟斷無助於科技發展，無助於中小企業的發展。

他在專訪最後也提到，中國反壟斷之餘，還要思考，民營企業怎麼發展；國有企業、民營企業、國有民營互動的企業，這三種類型的企業怎麼改革等。

鄭永年表示，「現在光反壟斷還是不夠，怎樣營造有利於中小型企業健康發展的生存環境，金融改革怎麼進行，如何實現可持續發展等等，都是執政黨（中共）進入第二個百年需要解決的問題。」

中國 中共 習近平

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