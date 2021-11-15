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中國疫情持續擴散 多地包裹驗出新冠病毒陽性

記者林汪靜／即時報導
中國疫情持續擴散，最近多地的包裹被驗出新冠病毒陽性。（新華社）
中國疫情持續擴散，最近多地的包裹被驗出新冠病毒陽性。（新華社）

中國疫情持續擴散，目前已波及21個省分，而最近多地包裹更被驗出新冠病毒陽性，北京15日有居民收到外包裝病毒呈陽性的快遞；遼寧阜新、黑龍江黑河也出現快遞、食品包裝驗出新冠病毒陽性。對此，多地疾控中心緊急提醒，快遞外包裝不要帶入室內。

健康時報報導，北京中關村街道15日接到海淀疾控中心通報，科源社區居民收到一件從內蒙古錫林郭勒盟發出的快遞物品，外包裝檢測結果為陽性。

中國疾控部門提醒民眾示，要做好活動期間電商、物流、冷鏈等重點環節的檢測消毒，從業人員要做好個人防護、健康監測等防控措施。快遞員及民眾收發快遞時應注意，疫情防控期間，非必需不要從境外高風險地區郵購商品，謹慎網購中國國內有本土疫情報告所在地區的商品。拆件時盡量在戶外進行，外包裝不要帶回家中。

遼寧阜新疫情防控指揮部則表示，在接收貨物時做好個人防護，快件不入戶，戴好口罩和手套，對外包裝內外表面用75%的酒精或1:100的消毒液進行消毒，隨時注意做好手部衛生。對涉疫貨物立即原地封存，等待專業人員處置。

中國疾控中心消毒學首席專家張流波在13日指出，這幾個條件同時存在，快遞就能傳播新冠病毒：第一，在收運快遞的過程中被新冠病毒汙染；第二，在收快遞時，快遞物品上面的新冠病毒還存活；第三，在拿到快遞時，受到新冠病毒的汙染。

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