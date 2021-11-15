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以地區論 香港人全球最長壽

香港特派員李春/香港報導
以地區論香港人全球最長壽。圖為香港銅鑼灣街頭市民戴口罩出行。（香港中通社）
以地區論香港人全球最長壽。圖為香港銅鑼灣街頭市民戴口罩出行。（香港中通社）

香港人更加長壽，男女平均預期壽命達82.9及88歲，如可以將國家地區混論，則再次超過日本為世界第一。

香港政府統計處出版的《香港統計月刊》發表文章，說香港居民趨於更長壽。於1985年男性出生時的平均預期壽命為74.1歲，女性則為79.4歲；到2020年男性及女性的相應數字分別增至82.9歲及88歲，顯示在這期間的死亡率大幅改善。

預期壽命又稱期望壽命，是衡量單一生命存活平均長度的統計量。 預期壽命最常用的測量方法是自出生起算，稱為出生時預期壽命，也常按照不同的性別和年齡作統計。

香港的統計數據顯示，在扣除人口的年齡性別結構影響後，香港的標準化死亡率從1986年的每千人有10.5人死亡，下跌43%，至2020年的每千人有6人死亡。香港在1986年至2020年期間，初生嬰兒死亡率的改善最為顯著，男性及女性的死亡率分別下跌71%及81%。

世界衛生組織平均預期壽命統計口徑為國家，據此標準，日本目前是世界上最長壽的國家。

日本厚生勞動省今年七月公布的最新數據，去年日本人平均壽命女性為87.74歲，男性80.64歲，均比上年輕微上升。保持世界最長壽國家的紀錄。

日本厚生勞動省的數據說，如以地區論，香港女性和男性的平均壽命2019年和2020年都超過日本，是全球第一。

香港 日本

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