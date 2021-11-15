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趙立堅：美40多年來涉台表述 已「走樣、走味、倒退」

記者羅印冲／即時報導
中國外交部發言人趙立堅。澎湃新聞
中國外交部發言人趙立堅。澎湃新聞

針對美國國務卿布林肯日前表示，根據台灣關係法，美國對確保台灣有自衛能力作出過承諾，又指美國關注台海和平穩定，中國外交部發言人趙立堅今天回應稱，中國對美方的錯誤言行表示堅決反對，並指美方40多年來在台灣問題上的表述已經走樣、走味、倒退，背離了中美建交時美方與中方達成的共識。

據澎湃新聞，趙立堅表示，美方應遵守的是一個中國原則和中美三個聯合公報，這是中美兩國的重要政治共識，也是中美關係的政治基礎。所謂「台灣關係法」也好，所謂「對台六項保證」也罷，純粹是美國國內一些勢力炮製出來的，都與中美三個聯合公報背道而馳，實質上是將美國國內法凌駕於國際義務之上，是非法、無效的。

他並指，一段時間以來，民進黨當局和台獨分裂勢力推行去中國化，搞一中一台、兩個中國，勾連外部勢力大搞謀獨挑釁活動，這是台海和平穩定的最大威脅，也是當前台海局勢緊張的根源。

他強調，中國統一是不可阻擋的歷史潮流。堅持一中原則也是國際社會普遍共識，一切為台獨撐腰打氣的行徑，都是對中國內政的干涉，都不利於維護台海和平與穩定。美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重妥善處理台灣問題，以免損害中美關係和台海和平穩定。

針對宏都拉斯總統訪台，趙立堅回應稱，一個中國原則是公認的國際關係準則和國際社會普遍共識。堅持一個中國原則，是國際大義、人心所向、大勢所趨。台灣民進黨當局慣於製造國際支持的假象，為其台獨分裂行徑撐腰打氣，只不過是自欺欺人的把戲，改變不了台灣是中國一部分的鐵的事實，也阻擋不了中國必然統一的歷史大勢。

中國 台灣關係法 美國

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