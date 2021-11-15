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廣州對境外入境實施「14+7+7」檢疫隔離

記者林汪靜／即時報導
廣州15日晚間發布通告，對所有從國外入境人員實施「集中隔離14天+居家隔離7天+自我健康監測7天」的防疫隔離措施。（圖／取自第一財經）
廣州15日晚間發布通告，對所有從國外入境人員實施「集中隔離14天+居家隔離7天+自我健康監測7天」的防疫隔離措施。（圖／取自第一財經）

中國疫情仍未停歇，為加強境外與境內防控，廣州15日晚間發布通告，對所有從國外入境人員實施「集中隔離14天+居家隔離7天+自我健康監測7天」的防疫隔離措施，而中國境內有高風險地區旅居史的到（返）穗人員則需「集中隔離14天」。

據廣州市新冠肺炎疫情防控指揮部通告，為加強防疫，對所有從國外入境人員（目的地為廣州市者）實施「集中隔離14天+居家隔離7天+自我健康監測7天」，解除隔離後在入境第23天、28天憑解除隔離證明在醫院免費進行核酸檢測

同時，對中國境內高風險地區旅居史的到（返）穗人員實施「集中隔離14天」；對有中風險地區旅居史的實施「居家隔離14天」；對於有本土陽性個案地級市旅居史的人員實施「三天兩檢」（間隔24小時）和14天居家健康監測，在第7天、第14天分別做一次核酸檢測。

而其他省分（自治區、直轄市）到（返）穗人員抵穗後應48小時內主動做一次核酸檢測。

通告稱，民眾如果與已經報告本土陽性感染者的公布行程有交集，或近期有本土陽性感染者所在省（自治區、直轄市）旅居史的，必須於12小時內主動向社區或小區、單位、飯店或賓館報告，並配合各項健康管理措施。

檢測 中國 疫情

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