中國網傳王健林去世 萬達闢謠：老闆今早還在開會

萬達官網闢謠稱，王健林15日主持召開萬達集團創新工作推進會。（萬達官網照片）

中國 網路上傳出萬達集團董事長王健林去世的消息，萬達回應表示該消息屬謠言，王健林15日還在萬達主持集團創新工作 推進會；公司並已報警處理。

據港媒，萬達集團回應中國媒體表示：「是謠言，這種謠言太缺德了。今早老闆還在開會。」

中國當地15日凌晨，中國網路熱傳王健林過世。中國今日頭條博主「身擁大海2」稱，萬達集團董事長王健林先生，於2021年11月14日下午4時54分在北京病逝，享年67歲。

由於王健林是中國房地產業企業萬達的董事長，消息一出，引起眾多民眾熱轉。消息稱，中國股市和房地產市場可能為此產生波動。

萬達上午10時30分左右在官方網頁上發布新聞稿，指王健林15日主持召開萬達集團創新工作推進會，落實「作品為王、創新無限」要求，做好集團作品創新、管理創新、經營模式創新工作，年底會評選集團創新大獎。

資料顯示，2002年，萬達開始涉足商業地產，2005年萬達進行二次機構改革，將商業、住宅兩大公司合為一家公司，即萬達商業地產股份有限公司，確立商業地產為萬達核心支柱產業。2012年，萬達26億美元併購全球第二大影院公司——美國 AMC，這是中國民營企業在美國最大一起企業併購。同年底，萬達成立萬達文化產業集團，成為中國最大的文化企業，註冊資金50億元（人民幣，下同），資產310億元，2016年收入641億元。

2017年，萬達被中國官方整頓。2017年7月19日萬達、融創中國及富力地產在北京舉行合作記者會，富力地產以199.06億人民幣收購萬達集團旗下76家酒店項目全部股權及煙台萬達文華酒店70%權益，77家酒店資產淨值預期為不少於331.76億元；融創中國以438.44億人民幣收購13個總建築面積約5897萬平方公尺的萬達文化旅遊項目的91%股權轉轉，並承擔現有全部貸款約454億人民幣。